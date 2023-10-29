https://sputniknews.com.tr/20231029/aksener-cumhuriyetimizin-yilmaz-bekcileri-olacagiz--29-ekim-cumhuriyet-bayramimiz-kutlu-olsun-1076838598.html
Akşener: Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun
Akşener: Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında "Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T13:10+0300
2023-10-29T13:10+0300
2023-10-29T13:10+0300
meral akşener
türkiye
kutlama
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
29 ekim cumhuriyet bayramı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076838871_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_f6deea73039040a5cade9eee921b14f6.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyetin 100. yılı için bir kutlama mesajı paylaştı. Akşener mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231029/kilicdaroglu-yeni-yuzyilda-cumhuriyetimizin-demokrasi-ozlemini-yerine-getirmeliyiz-1076837728.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1d/1076838871_315:0:2835:1890_1920x0_80_0_0_d06939f64f3e47eb05cbb2b9b5c0172e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meral akşener, kutlama, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, 29 ekim cumhuriyet bayramı
meral akşener, kutlama, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları, 29 ekim cumhuriyet bayramı
Akşener: Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun
Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında "Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyetin 100. yılı için bir kutlama mesajı paylaştı. Akşener mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına ulaşmanın büyük gururu ile Anıtkabir'de, Atamızın huzurundaydık... Dün olduğu gibi bugün ve yarın da; Tarihimizi özümüzde, Atamızı gönlümüzde, milletimizi de başımızın üzerinde taşıyacak; Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"