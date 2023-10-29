Akşener: Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

"Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına ulaşmanın büyük gururu ile Anıtkabir'de, Atamızın huzurundaydık... Dün olduğu gibi bugün ve yarın da; Tarihimizi özümüzde, Atamızı gönlümüzde, milletimizi de başımızın üzerinde taşıyacak; Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacağız! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"