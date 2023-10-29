15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde drone, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı
19:55 29.10.2023 (güncellendi: 21:34 29.10.2023)
© AA / Şebnem CoşkunCumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi.
© AA / Şebnem Coşkun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dron, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı.
Türkiye'nin her yanında Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde farklı etkinlikler düzenlendi.
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda havai fişek, ışık ve dron gösterileri yapıldı.
© AA / Şebnem CoşkunCumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
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© AA / Şebnem Coşkun
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
© AA / Şebnem CoşkunCumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
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© AA / Şebnem Coşkun
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
© AA / Şebnem CoşkunCumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
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© AA / Şebnem Coşkun
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
1/3
© AA / Şebnem Coşkun
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
2/3
© AA / Şebnem Coşkun
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
3/3
© AA / Şebnem Coşkun
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi. ( Şebnem Coşkun - Anadolu Ajansı )
Boğazda Ses, Işık, Drone ve Havai Fişek Gösterisi https://t.co/pjX61FrhC7— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 29, 2023