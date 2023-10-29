https://sputniknews.com.tr/20231029/15-temmuz-sehitler-koprusunde-dron-havai-fisek-ve-isik-gosterileri-yapiliyor-1076860995.html

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde drone, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde drone, havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dron, havai fişek ve ışık gösterileri... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T19:55+0300

2023-10-29T19:55+0300

2023-10-29T21:34+0300

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Türkiye'nin her yanında Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde farklı etkinlikler düzenlendi.Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı’nda havai fişek, ışık ve dron gösterileri yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231029/turk-donanmasinin-istanbul-bogazindaki-resmigecidinin-gokyuzunden-cekilen-goruntuleri-paylasildi-1076861368.html

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