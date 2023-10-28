https://sputniknews.com.tr/20231028/ukrayna-ve-hollanda-arasinda-guvenlik-garantileri-gorusmeleri-basladi-1076822443.html

Ukrayna ve Hollanda arasında güvenlik garantileri görüşmeleri başladı

Ukrayna ve Hollanda arasında güvenlik garantileri görüşmeleri başladı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ın, Ukrayna’ya güvenlik garantilerinin verilmesi konusunda Hollanda ile görüşmelere başladığı belirtildi. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T18:18+0300

2023-10-28T18:18+0300

2023-10-28T18:18+0300

ukrayna krizi

hollanda

hollanda hükümeti

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

nazi

neo-nazi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050007657_0:127:3189:1920_1920x0_80_0_0_03133a5e96cc37e9bde5cdb562243e37.jpg

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Yermak, Malta’daki ulusal güvenlik ve dış politika danışmanları görüşmesi kapsamında, Ukrayna'ya Destek Ortak Deklarasyonu’na uygun olarak güvenlik garantilerine ilişkin ikili anlaşmanın imzalanması yönünde Hollanda ile görüşmelere başladı” ifadesine yer verildi.ABD, İngiltere, Kanada, Japonya ve Fransa’nın ardından Hollanda, Ukrayna’yla güvenlik garantileri konusunda ikili görüşmeler başlatan altıncı ülke oldu.Hollanda ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin, askeri işbirliği, Ukrayna’nın ekonomik restorasyonu, Rusya’ya yaptırım baskısı ve el konulan Rus varlıklarının Ukrayna lehine kullanılması konularını kapsadığı belirtildi.Taraflar, güvenlik garantilerine ilişkin ikili anlaşmanın imzalanması yönünde kısa vadede atılacak adımların planı üzerinde anlaşmaya vardı.

https://sputniknews.com.tr/20231014/hollanda-ukraynaya-ek-patriot-fuzelerini-gonderiyor-1076323328.html

hollanda

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hollanda, hollanda hükümeti, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, nazi, neo-nazi