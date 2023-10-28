https://sputniknews.com.tr/20231028/ukrayna-ve-hollanda-arasinda-guvenlik-garantileri-gorusmeleri-basladi-1076822443.html
Ukrayna ve Hollanda arasında güvenlik garantileri görüşmeleri başladı
Ukrayna ve Hollanda arasında güvenlik garantileri görüşmeleri başladı
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ın, Ukrayna’ya güvenlik garantilerinin verilmesi konusunda Hollanda ile görüşmelere başladığı belirtildi. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T18:18+0300
2023-10-28T18:18+0300
2023-10-28T18:18+0300
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Yermak, Malta’daki ulusal güvenlik ve dış politika danışmanları görüşmesi kapsamında, Ukrayna'ya Destek Ortak Deklarasyonu’na uygun olarak güvenlik garantilerine ilişkin ikili anlaşmanın imzalanması yönünde Hollanda ile görüşmelere başladı” ifadesine yer verildi.ABD, İngiltere, Kanada, Japonya ve Fransa’nın ardından Hollanda, Ukrayna’yla güvenlik garantileri konusunda ikili görüşmeler başlatan altıncı ülke oldu.Hollanda ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin, askeri işbirliği, Ukrayna’nın ekonomik restorasyonu, Rusya’ya yaptırım baskısı ve el konulan Rus varlıklarının Ukrayna lehine kullanılması konularını kapsadığı belirtildi.Taraflar, güvenlik garantilerine ilişkin ikili anlaşmanın imzalanması yönünde kısa vadede atılacak adımların planı üzerinde anlaşmaya vardı.
https://sputniknews.com.tr/20231014/hollanda-ukraynaya-ek-patriot-fuzelerini-gonderiyor-1076323328.html
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hollanda, hollanda hükümeti, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, nazi, neo-nazi
Ukrayna ve Hollanda arasında güvenlik garantileri görüşmeleri başladı
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak’ın, Ukrayna’ya güvenlik garantilerinin verilmesi konusunda Hollanda ile görüşmelere başladığı belirtildi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Yermak, Malta’daki ulusal güvenlik ve dış politika danışmanları görüşmesi kapsamında, Ukrayna'ya Destek Ortak Deklarasyonu’na uygun olarak güvenlik garantilerine ilişkin ikili anlaşmanın imzalanması yönünde Hollanda ile görüşmelere başladı” ifadesine yer verildi.
ABD, İngiltere, Kanada, Japonya ve Fransa’nın ardından Hollanda, Ukrayna’yla güvenlik garantileri konusunda ikili görüşmeler başlatan altıncı ülke oldu.
Hollanda ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin, askeri işbirliği, Ukrayna’nın ekonomik restorasyonu, Rusya’ya yaptırım baskısı ve el konulan Rus varlıklarının Ukrayna lehine kullanılması konularını kapsadığı belirtildi.
Taraflar, güvenlik garantilerine ilişkin ikili anlaşmanın imzalanması yönünde kısa vadede atılacak adımların planı üzerinde anlaşmaya vardı.