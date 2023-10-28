https://sputniknews.com.tr/20231028/tarkandan-sitem-masum-siviller-cocuklar-olduruluyor-dunya-bu-vahseti-sessizce-izliyor-1076810952.html
Tarkan'dan sitem: Masum siviller, çocuklar öldürülüyor, dünya bu vahşeti sessizce izliyor
Tarkan'dan sitem: Masum siviller, çocuklar öldürülüyor, dünya bu vahşeti sessizce izliyor
İsrail-Filistin çatışmasında hayatını kaybeden insanlara dikkat çeken dünyaca ünlü Türk şarkıcı Tarkan, "Tarkan'dan sitem: Masum siviller, çocuklar... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T11:30+0300
2023-10-28T11:30+0300
2023-10-28T11:30+0300
türkiye
tarkan
dünya
gazze
gazze şeridi
tepki
şiddet
sivil
sivil can kaybı
sivil kayıp
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Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tarkan, Gazze'de hayatını kaybedenler için tepki gösterdi. Tarkan şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20231028/erdogan-insani-kriz-derinlesti-israil-derhal-bu-cinnet-halinden-cikarak-saldirilari-durdurmali-1076809161.html
türkiye
gazze
gazze şeridi
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Tarkan'dan sitem: Masum siviller, çocuklar öldürülüyor, dünya bu vahşeti sessizce izliyor
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İsrail-Filistin çatışmasında hayatını kaybeden insanlara dikkat çeken dünyaca ünlü Türk şarkıcı Tarkan, "Tarkan'dan sitem: Masum siviller, çocuklar öldürülüyor, dünya bu vahşeti sessizce izliyor" diyerek sitem etti.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tarkan, Gazze'de hayatını kaybedenler için tepki gösterdi. Tarkan şu ifadeleri kullandı:
"Gazze’ye ağır bombardımanlar devam ediyor. Masum siviller, çocuklar öldürülüyor. Ve dünya sessizce izliyor bu vahşeti. İnsanlık adına çok üzücü ve utanç verici."