https://sputniknews.com.tr/20231028/siyasi-parti-liderleri-israilin-gazzeye-saldirilarina-tepki-gosterdi-1076806608.html

Siyasi parti liderleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi

Siyasi parti liderleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi

İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve HÜDA PAR'ın genel başkanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sosyal medya... 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T01:07+0300

2023-10-28T01:07+0300

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gazze

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener paylaşımında, Gazze'de gün geçtikçe büyüyen zulmün, bu geceki kara harekatıyla artık geri dönülmez bir boyut kazandığını vurguladı.Akşener, "Uluslararası tüm normların hiçe sayıldığı böylesi bir vahşete engel olamayan uluslararası toplum, bu saatten sonra insan haklarını nasıl savunacak? Nasıl demokratik değerler, nasıl barış diyebilecek? Netanyahu terörüne göz yummaya devam edenler, hiç şüphesiz ki tarihe bir utanç vesikası olarak geçecekler. Uluslararası güvenliğin bir krize terk edilmemesi için tüm devletleri acilen bu terörü durdurmak üzere birleşmeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.Kılıçdaroğlu'ndan Netanyahu'ya 'Gazze' tepkisi: Hala hastaneleri hedef gösteriyorCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ise şu ifadelere yer verdi:Karamollaoğlu: Barbarlar ordusunun vahşetiyle başbaşa bırakılmış durumdaSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise İsrail devletinin, bu gece Gazze'ye en yoğun saldırıları gerçekleştirdiğini belirterek Gazze'nin, elektrik ve iletişim kesintisi nedeniyle "karanlıklar içinde barbarlar ordusunun vahşetiyle baş başa bırakıldığını" vurguladı.Karamollaoğlu şunları kaydetti:Davutoğlu: Dünya seyrediyor, yeter yeterGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Ey Müslüman ayağa kalk. Ey insanlık ayağa kalk. Gazze'de katledilen insanlıktır. İsrail devlet terörü uygulayarak kadın çocuk demeden masum sivilleri katlediyor, dünya seyrediyor, yeter, yeter" paylaşımında bulundu.'Erbakan Hocamız gibi kararlı ve cesur olmaya davet ediyoruz'Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan paylaşımında, 'siyonist İsrail rejiminin kadın, çocuk, yaşlı ve engelli demeden cami, kilise, hastane ve okullara bomba yağdırdığını' belirtti.Dünyanın gözü önünde katliam yapıldığının altını çizen Erbakan şunları kaydetti:'Kürecik ve İncirlik üsleri kapatılmalı'HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gazze'de soykırım yaşandığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20231027/urdun-disisleri-bakani-safedi-israil-gazzeye-kara-savasi-baslatti-1076804546.html

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israil

gazze şeridi

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