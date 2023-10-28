Siyasi parti liderleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi
Gazze’de gün geçtikçe büyüyen zulüm, bu geceki kara harekâtıyla artık geri dönülmez bir boyut kazanıyor.— Meral Akşener (@meral_aksener) October 27, 2023
Uluslararası tüm normların hiçe sayıldığı böylesi bir vahşete engel olamayan uluslararası toplum; bu saatten sonra insan haklarını nasıl savunacak? Nasıl demokratik…
Kılıçdaroğlu'ndan Netanyahu'ya 'Gazze' tepkisi: Hala hastaneleri hedef gösteriyor
Dış dünyayla bağlantısı koparılan Gazze, ağır bir bombardıman altında… Gazze’de masumlar katlediliyor, yetmezmiş gibi, İsrail Başbakanı hala hastaneleri hedef gösteriyor.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 27, 2023
Bu gece, bu katliama sessiz kalan herkesin eline masum kanı bulaşır. Dünya, ya bu katliama dur diyecek ya…
Karamollaoğlu: Barbarlar ordusunun vahşetiyle başbaşa bırakılmış durumda
İşgalci İsrail devleti, bu gece Gazze'ye düzenlediği en yoğun saldırıları gerçekleştiriyor.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 27, 2023
Gazze, elektrik ve iletişim kesintisi nedeniyle karanlıklar içinde barbarlar ordusunun vahşetiyle başbaşa bırakılmış durumda. 2 milyondan fazla insandan haber alınamıyor!
Bugüne kadar…
Davutoğlu: Dünya seyrediyor, yeter yeter
Ey müslüman ayağa kalk!— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) October 27, 2023
Ey insanlık ayağa kalk!
Gazze’de katledilen insanlıktır.
İsrail devlet terörü uygulayarak, kadın çocuk demeden masum sivilleri katlediyor, dünya seyrediyor.
Yeter, yeter!!!
'Erbakan Hocamız gibi kararlı ve cesur olmaya davet ediyoruz'
Siyonist İsrail rejimi; kadın, çocuk, yaşlı ve engelli demeden cami, kilise, hastane, ve okullara bomba yağdırıyor. Dünyanın gözü önünde katliam yapılıyor.— Dr. Fatih Erbakan (@ErbakanFatih) October 27, 2023
Müslüman ülkeler sadece konuşmakla, sadece kınamakla bir yere varılamayacağını görmelidir. Gazze’de yapılan soykırıma…
'Kürecik ve İncirlik üsleri kapatılmalı'
Gazze’de soykırım var.— Zekeriya Yapıcıoğlu (@zyapicioglu) October 27, 2023
Gazze’de insanlık öldürülüyor.
Siyonist terör şebekesi dünyanın tepkisizliğinden aldığı cesaretle saldırılarının şiddetini artırıyor.
Suyun, elektriğin ve ilitişimin olmadığı Gazze'nin dünya ile irtibatı kesildi.
İnsanlığını kaybetmemiş olan siviller…