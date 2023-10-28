https://sputniknews.com.tr/20231028/schengende-yeni-donem-yunanistan-turk-vatandaslarina-kapida-1-yillik-vize-mi-verecek-1076811456.html

Schengen'de yeni dönem: Yunanistan, Türk vatandaşlarına 'kapıda 1 yıllık vize' mi verecek?

Schengen'de yeni dönem: Yunanistan, Türk vatandaşlarına 'kapıda 1 yıllık vize' mi verecek?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki normalleşme süreci devam ederken, Yunan basını Türk vatandaşlarına Ege Denizi’nde bulunan adalara giriş için kapıda 1 yıllık... 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T11:48+0300

2023-10-28T11:48+0300

2023-10-28T11:48+0300

yunanistan

türkiye-yunanistan ilişkileri

türk

türkiye

vize

vize serbestisi

vize krizi

vize başvuru

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/19/1055036308_14:0:1129:627_1920x0_80_0_0_a8965192e224b02bbe602b46b291320c.jpg

Yunanistan’a bağlı adalarda, koronavirüs salgını öncesi Türk vatandaşları kapıda 15 gün vize alabiliyordu. Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin Yunanistan basınından aktardığı habere göre; Yunan adalarına girişte Türk vatandaşları için 1 yıl süreli vize uygulaması için çalışma yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki görüşmelerinde, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasına karar vermişti.Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitirs Keridis, Türkiye’ye gelerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmede bulunmuştu. Yaşanan bu normalleşme süreciyle birlikte, Türk vatandaşlarına vize kolaylığı da gündeme geldi.Yunan basınının duyurduğu bilgilere göre, 'kapıda vize' Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında uygulanacak. Bu adalarda tatil yapmak isteyen Türk vatandaşları, kapıda 1 yıl süreli vize alabilecek. Ayrıca, Türk Sahil Güvenliği’nden bir yetkilinin Midilli adasında, Yunan Sahil Güvenliği’nden bir yetkilinin de İzmir’de daimi görev yapması için de çalışmalar yapılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231019/italya-basbakani-meloni-acikladi-schengen-askiya-mi-aliniyor-1076522036.html

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, türkiye-yunanistan ilişkileri, türk, türkiye, vize, vize serbestisi, vize krizi, vize başvuru