https://sputniknews.com.tr/20231019/italya-basbakani-meloni-acikladi-schengen-askiya-mi-aliniyor-1076522036.html
İtalya Başbakanı Meloni açıkladı: Schengen askıya mı alınıyor?
İtalya Başbakanı Meloni açıkladı: Schengen askıya mı alınıyor?
İtalya Hükümetü yaptığı açıklamada, İtalya'nın Avrupa'daki terör saldırısı tehditlerine karşı iç güvenliği arttırma stratejisinin bir parçası olarak Slovenya... 19.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-19T16:52+0300
2023-10-19T16:52+0300
2023-10-19T17:12+0300
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Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa'nın sınırlarındaki kriz noktalarının, özellikle de İsrail'e yönelik saldırının ardından yoğunlaşması, Avrupa Birliği içinde de şiddet eylemlerine yönelik tehdit düzeyini arttırmıştır" denildi.İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te şu açıklamayı yaptı:Meloni ek olarak İtalya hükümetinin Avrupa Birliği yetkililerini de karardan haberdar ettiğini ve Sloven mevkidaşlarıyla görüştüğünü söyledi.İtalya hükümeti yaptığı açıklamada, "İtalya-Slovenya sınırındaki polis tedbirleri gerekli güvenliği sağlamak için yeterli değil" denilerek potansiyel bir risk olarak yasadışı göçmen geçişleri gösterildi. Sınır kontrolleri 21 Ekim itibariyle, hükümetin uzatmaya karar verebileceği 10 günlük bir süre için yeniden başlatılacak.Schengen anlaşması uyarınca Avrupa Birliği'nin büyük bölümünde sınır ötesi serbest dolaşıma izin verilmektedir. Ancak Schengen üyeleri, yasadışı göç riskini gerekçe göstererek kısa bir süre önce aralarında geçici sınır kontrolleri uygulamaya başlamıştılar.Schengen nedir?Avrupa Birliği’nde 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınır kontrollerini kaldırdı. Bu şekilde oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirildi. Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi olan ülkeleri kapsayan bölgeye Schengen adı verilir. Bu ülkeler arasında bulunan vize serbestisi, ülke vatandaşlarının yalnızca kimlik ve pasaport ile bölge içinde seyahat edebilmelerini sağlar.Schengen Bölgesi’ne üye ülkelere seyahat edenlerin, seyahat için iş ya da turizm amaçlı olarak en fazla 90 gün alabildiği kısa süreli vizeye, Schengen vizesi adı verilir. Avrupa için en yaygın vizedir ve Schengen ülkelerinde serbest bir şekilde seyahat imkanı sağlar.
https://sputniknews.com.tr/20230728/italya-basbakani-meloni-abdye-guveniyoruz-1074082126.html
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giorgia meloni, italya, slovenya, avrupa birliği, schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri
giorgia meloni, italya, slovenya, avrupa birliği, schengen, schengen bölgesi, schengen ülkeleri
İtalya Başbakanı Meloni açıkladı: Schengen askıya mı alınıyor?
16:52 19.10.2023 (güncellendi: 17:12 19.10.2023) Abone ol
İtalya Hükümetü yaptığı açıklamada, İtalya'nın Avrupa'daki terör saldırısı tehditlerine karşı iç güvenliği arttırma stratejisinin bir parçası olarak Slovenya ile sınır kontrollerini yeniden başlattığını duyurdu.
Hükümet tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa'nın sınırlarındaki kriz noktalarının, özellikle de İsrail'e yönelik saldırının ardından yoğunlaşması, Avrupa Birliği içinde de şiddet eylemlerine yönelik tehdit düzeyini arttırmıştır" denildi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te şu açıklamayı yaptı:
Avrupa'da serbest dolaşıma ilişkin Schengen Anlaşması'nın askıya alınması gerekli hale geldi ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum.
Meloni ek olarak İtalya hükümetinin Avrupa Birliği yetkililerini de karardan haberdar ettiğini ve Sloven mevkidaşlarıyla görüştüğünü söyledi.
İtalya hükümeti yaptığı açıklamada, "İtalya-Slovenya sınırındaki polis tedbirleri gerekli güvenliği sağlamak için yeterli değil" denilerek potansiyel bir risk olarak yasadışı göçmen geçişleri gösterildi. Sınır kontrolleri 21 Ekim itibariyle, hükümetin uzatmaya karar verebileceği 10 günlük bir süre için yeniden başlatılacak.
Schengen anlaşması uyarınca Avrupa Birliği'nin büyük bölümünde sınır ötesi serbest dolaşıma izin verilmektedir. Ancak Schengen üyeleri, yasadışı göç riskini gerekçe göstererek kısa bir süre önce aralarında geçici sınır kontrolleri uygulamaya başlamıştılar.
Avrupa Birliği’nde 1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınır kontrollerini kaldırdı. Bu şekilde oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirildi.
Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyesi olan ülkeleri kapsayan bölgeye Schengen adı verilir. Bu ülkeler arasında bulunan vize serbestisi, ülke vatandaşlarının yalnızca kimlik ve pasaport ile bölge içinde seyahat edebilmelerini sağlar.
Schengen Bölgesi’ne üye ülkelere seyahat edenlerin, seyahat için iş ya da turizm amaçlı olarak en fazla 90 gün alabildiği kısa süreli vizeye, Schengen vizesi adı verilir. Avrupa için en yaygın vizedir ve Schengen ülkelerinde serbest bir şekilde seyahat imkanı sağlar.