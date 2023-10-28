https://sputniknews.com.tr/20231028/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriyede-militanlarin-komuta-merkezlerini-vurdu-1076828448.html
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanların komuta merkezlerini vurdu
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanların komuta merkezlerini vurdu
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'de militanların yeraltı... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T23:27+0300
2023-10-28T23:27+0300
2023-10-28T23:27+0300
dünya
rus hava-uzay kuvvetleri
suriye
rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kulit, düzenlediği basın toplantısında Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye hükümet ordu birliklerinin mevzilerine yönelik saldırılara karışan militanların yeraltı sığınaklarını ve komuta merkezlerini vurduğunu söyledi.Tuğamiral Kulit, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye hükümet ordu birliklerinin mevzilerine yönelik bombardımanlara karışan militanların tesislerine hava saldırıları düzenledi. Lazkiye'nin Kbana, İdlib'in Barişa ve Eriha yerleşim birimlerinde yasadışı silahlı grupların yeraltı sığınakları ve kontrol noktaları vuruldu” ifadelerini kullandı.
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rus hava-uzay kuvvetleri, suriye, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
rus hava-uzay kuvvetleri, suriye, rusya'nın suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi
Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye’de militanların komuta merkezlerini vurdu
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Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vadim Kulit, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye'de militanların yeraltı sığınaklarını ve komuta merkezlerini vurduğunu bildirdi.
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Kulit, düzenlediği basın toplantısında Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye hükümet ordu birliklerinin mevzilerine yönelik saldırılara karışan militanların yeraltı sığınaklarını ve komuta merkezlerini vurduğunu söyledi.
Tuğamiral Kulit, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri, Suriye hükümet ordu birliklerinin mevzilerine yönelik bombardımanlara karışan militanların tesislerine hava saldırıları düzenledi. Lazkiye'nin Kbana, İdlib'in Barişa ve Eriha yerleşim birimlerinde yasadışı silahlı grupların yeraltı sığınakları ve kontrol noktaları vuruldu” ifadelerini kullandı.