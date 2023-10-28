https://sputniknews.com.tr/20231028/putin-maden-faciasi-nedeniyle-tokayeve-bassagligidiledi-1076814360.html

Putin, maden faciası nedeniyle Tokayev'e başsağlığı diledi

Putin, maden faciası nedeniyle Tokayev'e başsağlığı diledi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’e maden kazasında hayatını kaybeden madenciler nedeniyle başsağlığı mesajı gönderdi. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T13:42+0300

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sovyetler birliği

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vladimir putin

kasım cömert tokayev

maden

maden faciası

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e Kazakistan’ın Karaganda bölgesindeki bir kömür madeninde meydana gelen kaza sonucunda hayatını kaybeden madencilerle ilgili olarak başsağlığı mesajı gönderdi.Mesajda, “Sayın Kasım-Cömert Kemeleviç, Karaganda bölgesindeki kömür madeninde yaşanan kazanın trajik sonuçlarıyla ilgili derin başsağlığı dileklerimi kabul ediniz. Lütfen hayatını kaybeden madencilerin ailelerine en içten taziye ve destek sözlerimi ve aynı zamanda yaralılar için de acil şifa temennimi iletiniz. Göçük altında kalan madencilerin en kısa zamanda kurtarılmasını umuyoruz” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231007/putin-tokayev-ve-mirziyoyev-ozbekistana-rus-gazi-sevkiyatini-baslatti-1076121465.html

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kazakistan, sovyetler birliği, rusya, vladimir putin, kasım cömert tokayev, maden, maden faciası