https://sputniknews.com.tr/20231028/putin-maden-faciasi-nedeniyle-tokayeve-bassagligidiledi-1076814360.html
Putin, maden faciası nedeniyle Tokayev'e başsağlığı diledi
Putin, maden faciası nedeniyle Tokayev'e başsağlığı diledi
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’e maden kazasında hayatını kaybeden madenciler nedeniyle başsağlığı mesajı gönderdi. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T13:42+0300
2023-10-28T13:42+0300
2023-10-28T13:44+0300
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rusya
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kasım cömert tokayev
maden
maden faciası
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e Kazakistan’ın Karaganda bölgesindeki bir kömür madeninde meydana gelen kaza sonucunda hayatını kaybeden madencilerle ilgili olarak başsağlığı mesajı gönderdi.Mesajda, “Sayın Kasım-Cömert Kemeleviç, Karaganda bölgesindeki kömür madeninde yaşanan kazanın trajik sonuçlarıyla ilgili derin başsağlığı dileklerimi kabul ediniz. Lütfen hayatını kaybeden madencilerin ailelerine en içten taziye ve destek sözlerimi ve aynı zamanda yaralılar için de acil şifa temennimi iletiniz. Göçük altında kalan madencilerin en kısa zamanda kurtarılmasını umuyoruz” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231007/putin-tokayev-ve-mirziyoyev-ozbekistana-rus-gazi-sevkiyatini-baslatti-1076121465.html
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kazakistan, sovyetler birliği, rusya, vladimir putin, kasım cömert tokayev, maden, maden faciası
kazakistan, sovyetler birliği, rusya, vladimir putin, kasım cömert tokayev, maden, maden faciası
Putin, maden faciası nedeniyle Tokayev'e başsağlığı diledi
13:42 28.10.2023 (güncellendi: 13:44 28.10.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’e maden kazasında hayatını kaybeden madenciler nedeniyle başsağlığı mesajı gönderdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e Kazakistan’ın Karaganda bölgesindeki bir kömür madeninde meydana gelen kaza sonucunda hayatını kaybeden madencilerle ilgili olarak başsağlığı mesajı gönderdi.
Mesajda, “Sayın Kasım-Cömert Kemeleviç, Karaganda bölgesindeki kömür madeninde yaşanan kazanın trajik sonuçlarıyla ilgili derin başsağlığı dileklerimi kabul ediniz. Lütfen hayatını kaybeden madencilerin ailelerine en içten taziye ve destek sözlerimi ve aynı zamanda yaralılar için de acil şifa temennimi iletiniz. Göçük altında kalan madencilerin en kısa zamanda kurtarılmasını umuyoruz” ifadelerine yer verildi.