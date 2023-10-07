https://sputniknews.com.tr/20231007/putin-tokayev-ve-mirziyoyev-ozbekistana-rus-gazi-sevkiyatini-baslatti-1076121465.html

Putin, Tokayev ve Mirziyoyev Özbekistan'a Rus gazı sevkiyatını başlattı

Putin, Tokayev ve Mirziyoyev Özbekistan'a Rus gazı sevkiyatını başlattı

Üç lider, üzerinde çalışılan gaz anlaşmasını tamamladı. Rus gazı Kazakistan ve Özbekistan'a da ihraç edilecek. 07.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-07T16:53+0300

2023-10-07T16:53+0300

2023-10-07T17:43+0300

dünya

vladimir putin

rusya

kasım cömert tokayev

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şevket mirziyoyev

özbekistan

gazprom

gaz sevkiyatı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan ve Kazakistan liderleri Şevket Mirziyoyev ve Kasım Cömert Tokayev ile Kazakistan toprakları üzerinden Özbekistan'a Rus gazı sevkiyatını başlattı.Yeni üçlü projeyle ilgili konuşan Putin, anlaşmanın Özbekistan'a ek bir enerji tedarik kaynağı sağlarken Kazakistan'da ise kuzey ve doğusundaki bölgelerini gaza kavuşturma sorununu çözeceğini söyledi. Putin, “Bu projenin uygulanmasının her üç devlete de bariz faydaları olacak. Özbekistan, hanelere ve sosyal açıdan önemli tesislere kesintisiz ısı ve elektrik tedariki sağlayacak ek bir enerji tedarik kaynağına sahip olacak. Kazakistan kuzey ve doğu bölgelerinin gaz sorununu çözebilecek. Rusya da güvenilir bir gaz tedarikçisi olarak bu statüsünü bir kez daha teyit etmiş olacak” dedi.Putin ayrıca, Gazprom'un halihazırda gaz tedariği için uygun güzergahlar ve parametreler üzerinde çalıştığını da vurguladı.Enerji işbirliği konusunda bir çalışma grubu oluşturmayı planlıyoruzPutin, Kazakistan ve genel olarak tüm bölge ile enerji işbirliğini genişletme perspektifini inceleyecek bir çalışma grubu oluşturmayı planladıklarını belirtti. Rusya Devlet Başkanı, “Enerji şirketlerinin yöneticileriyle konuştuk. Değerlendirmelerini ve görüşlerini dinledik. Bu alandaki tüm seçenekleri ve olası tüm beklentileri incelemeleri için bir çalışma grubu oluşturması talimatı verilmesi konusunda anlaştık” dedi.Putin, Özbekistan ve Kazakistan liderleriyle resmi olmayan bir ortamda ikili konuları ele alacaklarını da belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231006/vladimir-putin-ve-ozbekistan-cumhurbaskani-sevket-mirziyoyev-ile-kremlinde-gorustu-1076100105.html

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vladimir putin, rusya, kasım cömert tokayev, kazakistan, şevket mirziyoyev, özbekistan, gazprom, gaz sevkiyatı