https://sputniknews.com.tr/20231007/putin-tokayev-ve-mirziyoyev-ozbekistana-rus-gazi-sevkiyatini-baslatti-1076121465.html
Putin, Tokayev ve Mirziyoyev Özbekistan'a Rus gazı sevkiyatını başlattı
Putin, Tokayev ve Mirziyoyev Özbekistan'a Rus gazı sevkiyatını başlattı
Üç lider, üzerinde çalışılan gaz anlaşmasını tamamladı. Rus gazı Kazakistan ve Özbekistan'a da ihraç edilecek. 07.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-07T16:53+0300
2023-10-07T16:53+0300
2023-10-07T17:43+0300
dünya
vladimir putin
rusya
kasım cömert tokayev
kazakistan
şevket mirziyoyev
özbekistan
gazprom
gaz sevkiyatı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan ve Kazakistan liderleri Şevket Mirziyoyev ve Kasım Cömert Tokayev ile Kazakistan toprakları üzerinden Özbekistan'a Rus gazı sevkiyatını başlattı.Yeni üçlü projeyle ilgili konuşan Putin, anlaşmanın Özbekistan'a ek bir enerji tedarik kaynağı sağlarken Kazakistan'da ise kuzey ve doğusundaki bölgelerini gaza kavuşturma sorununu çözeceğini söyledi. Putin, “Bu projenin uygulanmasının her üç devlete de bariz faydaları olacak. Özbekistan, hanelere ve sosyal açıdan önemli tesislere kesintisiz ısı ve elektrik tedariki sağlayacak ek bir enerji tedarik kaynağına sahip olacak. Kazakistan kuzey ve doğu bölgelerinin gaz sorununu çözebilecek. Rusya da güvenilir bir gaz tedarikçisi olarak bu statüsünü bir kez daha teyit etmiş olacak” dedi.Putin ayrıca, Gazprom'un halihazırda gaz tedariği için uygun güzergahlar ve parametreler üzerinde çalıştığını da vurguladı.Enerji işbirliği konusunda bir çalışma grubu oluşturmayı planlıyoruzPutin, Kazakistan ve genel olarak tüm bölge ile enerji işbirliğini genişletme perspektifini inceleyecek bir çalışma grubu oluşturmayı planladıklarını belirtti. Rusya Devlet Başkanı, “Enerji şirketlerinin yöneticileriyle konuştuk. Değerlendirmelerini ve görüşlerini dinledik. Bu alandaki tüm seçenekleri ve olası tüm beklentileri incelemeleri için bir çalışma grubu oluşturması talimatı verilmesi konusunda anlaştık” dedi.Putin, Özbekistan ve Kazakistan liderleriyle resmi olmayan bir ortamda ikili konuları ele alacaklarını da belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231006/vladimir-putin-ve-ozbekistan-cumhurbaskani-sevket-mirziyoyev-ile-kremlinde-gorustu-1076100105.html
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vladimir putin, rusya, kasım cömert tokayev, kazakistan, şevket mirziyoyev, özbekistan, gazprom, gaz sevkiyatı
vladimir putin, rusya, kasım cömert tokayev, kazakistan, şevket mirziyoyev, özbekistan, gazprom, gaz sevkiyatı
Putin, Tokayev ve Mirziyoyev Özbekistan'a Rus gazı sevkiyatını başlattı
16:53 07.10.2023 (güncellendi: 17:43 07.10.2023) Abone ol
Üç lider, üzerinde çalışılan gaz anlaşmasını tamamladı. Rus gazı Kazakistan ve Özbekistan'a da ihraç edilecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan ve Kazakistan liderleri Şevket Mirziyoyev ve Kasım Cömert Tokayev ile Kazakistan toprakları üzerinden Özbekistan'a Rus gazı sevkiyatını başlattı.
Yeni üçlü projeyle ilgili konuşan Putin, anlaşmanın Özbekistan'a ek bir enerji tedarik kaynağı sağlarken Kazakistan'da ise kuzey ve doğusundaki bölgelerini gaza kavuşturma sorununu çözeceğini söyledi.
Putin, “Bu projenin uygulanmasının her üç devlete de bariz faydaları olacak. Özbekistan, hanelere ve sosyal açıdan önemli tesislere kesintisiz ısı ve elektrik tedariki sağlayacak ek bir enerji tedarik kaynağına sahip olacak. Kazakistan kuzey ve doğu bölgelerinin gaz sorununu çözebilecek. Rusya da güvenilir bir gaz tedarikçisi olarak bu statüsünü bir kez daha teyit etmiş olacak” dedi.
Putin ayrıca, Gazprom'un halihazırda gaz tedariği için uygun güzergahlar ve parametreler üzerinde çalıştığını da vurguladı.
Enerji işbirliği konusunda bir çalışma grubu oluşturmayı planlıyoruz
Putin, Kazakistan ve genel olarak tüm bölge ile enerji işbirliğini genişletme perspektifini inceleyecek bir çalışma grubu oluşturmayı planladıklarını belirtti. Rusya Devlet Başkanı, “Enerji şirketlerinin yöneticileriyle konuştuk. Değerlendirmelerini ve görüşlerini dinledik. Bu alandaki tüm seçenekleri ve olası tüm beklentileri incelemeleri için bir çalışma grubu oluşturması talimatı verilmesi konusunda anlaştık” dedi.
Putin, Özbekistan ve Kazakistan liderleriyle resmi olmayan bir ortamda ikili konuları ele alacaklarını da belirtti.