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Kılıçdaroğlu: Hedefimiz 100 yıllık Cumhuriyetimizi çağdaş demokrasiyle taçlandırmak
Kılıçdaroğlu: Hedefimiz 100 yıllık Cumhuriyetimizi çağdaş demokrasiyle taçlandırmak
100. Yıl Parkı ve Anıtı açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Pek çok ülkede Cumhuriyet var. Ama demokrasi olmadığı için insan hakları yok... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T22:25+0300
2023-10-28T22:32+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
mansur yavaş
cumhuriyet’in 100. yılı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Park’ı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’in 100. yılının önemli olduğunu vurgulayarak, “Önemi sadece 100 yıl olmasından kaynaklanmıyor çünkü Kurtuluş Savaşını verip, Cumhuriyeti kurduktan sonra bütün mazlum milletlere örnek olduk. Biz Kurtuluş Savaşını verdikten sonra işgal altında olan pek çok ülke, onlar da milli kurtuluş savaşını verdiler ve bizi örnek aldılar. Biz Cumhuriyeti kurduk, onlar da Cumhuriyeti inşaa ettiler. Biz demokrasimizi geliştirmeye çalıştık, onlar da demokrasilerini geliştirmeye çalıştılar. Yani Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde bütün mazlum milletlere örnek olan bir karakteri vardır” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in kurulmasının hemen ardından İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığını, Türkiye'yi kalkındırma, borçlarını ödeme, fabrikaları, savunma sanayisini kurma, üniversiteleri ayağa kaldırma konusunda hızla çalışmalara başlandığını anımsattı.'Ortadoğu'da barışın yeniden sağlanması lazım'İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Çocukların, yaşlıların öldürülmesi, kadınların öldürülmesi asla ve asla doğru değil ve bu bir cinayettir. Ve bu cinayet üzülerek ifade edeyim, bütün dünyanın gözleri önünde yapılıyor. Akan kanların bir an önce durması lazım. Orta Doğu'da barışın yeniden sağlanması lazım" dedi.Ortadoğu halklarının her zaman, "Bizim, Gazi Mustafa Kemal gibi bir Atatürk'ümüz olmadı. Olmadığı içindir ki bir türlü sırtımızı doğrultamıyoruz" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:'Hedefimiz 100 yıllık Cumhuriyetimizi çağdaş demokrasiyle taçlandırmak'Cumhuriyet'in aynı zamanda demokrasi demek olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Pek çok ülkede Cumhuriyet var. Ama demokrasi olmadığı için insan hakları yok. Düşünce özgürlüğü yok. Medya özgürlüğü yok. Yargı bağımsızlığı yok. Dolayısıyla, Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak hepimizin ortak görevi" ifadesini kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:31 Mart 2024 Yerel Seçimleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Mansur Başkanın başkanlığında yine yolumuza devam edeceğiz. Yeni belediye başkanlarını kazanmak üzere” ifadesini kullandı.
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kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, cumhuriyet’in 100. yılı
kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, cumhuriyet’in 100. yılı

Kılıçdaroğlu: Hedefimiz 100 yıllık Cumhuriyetimizi çağdaş demokrasiyle taçlandırmak

22:25 28.10.2023 (güncellendi: 22:32 28.10.2023)
© AA / Osmancan GürdoğanCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2023
© AA / Osmancan Gürdoğan
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100. Yıl Parkı ve Anıtı açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Pek çok ülkede Cumhuriyet var. Ama demokrasi olmadığı için insan hakları yok. Düşünce özgürlüğü yok. Medya özgürlüğü yok. Yargı bağımsızlığı yok. Dolayısıyla, Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak hepimizin ortak görevi" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Park’ı açılış törenine katıldı.
Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’in 100. yılının önemli olduğunu vurgulayarak, “Önemi sadece 100 yıl olmasından kaynaklanmıyor çünkü Kurtuluş Savaşını verip, Cumhuriyeti kurduktan sonra bütün mazlum milletlere örnek olduk. Biz Kurtuluş Savaşını verdikten sonra işgal altında olan pek çok ülke, onlar da milli kurtuluş savaşını verdiler ve bizi örnek aldılar. Biz Cumhuriyeti kurduk, onlar da Cumhuriyeti inşaa ettiler. Biz demokrasimizi geliştirmeye çalıştık, onlar da demokrasilerini geliştirmeye çalıştılar. Yani Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde bütün mazlum milletlere örnek olan bir karakteri vardır” diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Milli Kurtuluş Savaşı'nı verip Cumhuriyet'i kurduktan sonra bütün mazlum milletlere örnek olduk. Biz, Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdikten sonra işgal altında olan pek çok ülke onlar da milli kurtuluş savaşını verdiler, bizi örnek aldılar. Biz Cumhuriyet'i kurduk, onlar da Cumhuriyeti inşa ettiler. Biz demokrasimizi geliştirmeye çalıştık, onlar da demokrasilerini geliştirmeye çalıştılar. Yani Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde bütün mazlum milletlere örnek olan bir karakteri vardır. Ama Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermek yetmiyor. Bağımsız bir devlet olarak başka ülkelere el avuç açmayan bir Türkiye inşa etmek gerekiyor. Ayakkabı dahi üretemeyen, bez bile üretemeyen bir Türkiye'den, devasa görkemli, bağımsız bir Türkiye'yi inşa ettiler."
Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in kurulmasının hemen ardından İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığını, Türkiye'yi kalkındırma, borçlarını ödeme, fabrikaları, savunma sanayisini kurma, üniversiteleri ayağa kaldırma konusunda hızla çalışmalara başlandığını anımsattı.

'Ortadoğu'da barışın yeniden sağlanması lazım'

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Çocukların, yaşlıların öldürülmesi, kadınların öldürülmesi asla ve asla doğru değil ve bu bir cinayettir. Ve bu cinayet üzülerek ifade edeyim, bütün dünyanın gözleri önünde yapılıyor. Akan kanların bir an önce durması lazım. Orta Doğu'da barışın yeniden sağlanması lazım" dedi.
Ortadoğu halklarının her zaman, "Bizim, Gazi Mustafa Kemal gibi bir Atatürk'ümüz olmadı. Olmadığı içindir ki bir türlü sırtımızı doğrultamıyoruz" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Onlar bize öykünüyorlar, bizim gibi olmak istiyorlar ve biz onlarla kardeşçe yaşamak istiyoruz. Beraber yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Ortak kültürümüz var, ortak tarihimiz var, ortak inançlarımız var. Dolayısıyla inançlarımızı, kimliklerimizi, yaşam tarzlarımızı çağdaş dünyanın ulaştığı düzeye çıkarmak ve onu aşmak için bir hedef koymak zorundayız. O hedefi gerçekleştirdiğimiz zaman bölgemize de barış ve huzur gelecektir.
Bu cennet vatanın sınırları büyük bir mücadeleyle, yedi düvelin önünde yazıldı. Savaş için verdiğimiz mücadeleyi barış için de verdik. Ve barış için verdiğimiz mücadeleyle bütün dünyanın artık bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletini tanımasını da sağladık. Bu da bizim hem savaşta, hem barışta başarılı bir ülke olduğumuzu gösterir. Yarın 100 yılı tamamlıyoruz ama bir şey daha var, ikinci yüzyıla adım atacağız. Yani ikinci yüzyılın arifesindeyiz. Geçmişi unutmayacağız ama güçlü bir gelecek inşa etmek için yola çıktığımızı hepimiz bilmek zorundayız."

'Hedefimiz 100 yıllık Cumhuriyetimizi çağdaş demokrasiyle taçlandırmak'

Cumhuriyet'in aynı zamanda demokrasi demek olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Pek çok ülkede Cumhuriyet var. Ama demokrasi olmadığı için insan hakları yok. Düşünce özgürlüğü yok. Medya özgürlüğü yok. Yargı bağımsızlığı yok. Dolayısıyla, Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak hepimizin ortak görevi" ifadesini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Şimdi hedefimiz güzel Cumhuriyetimizi, 100 yıllık Cumhuriyetimizi çağdaş demokrasiyle taçlandırmak. Bu tartışmaları belki parklarda gezerek, ağacın gölgesinde oturarak, sohbet ederek yapacağız. Düşünün, yüce Yaradan'ın bize verdiği en değerli şey akıldır ve dolayısıyla aklımızı kullanarak, yeri geldiğinde dünyaya meydan okuyan teknolojiyle, bilimle, kültürle meydan okuyan bir Türkiye'yi inşa etmek için yola çıkacağız. Bunun için en temel yol demokrasi.
Cumhuriyet'e geçişin büyük bir önemi var, mücadeleyle geçildi. Ama Cumhuriyet'in kalıcılığı demokrasiyle mümkündür. Çünkü, demokrasi inşa etmek için en önemli ve en değerli adım artık Cumhuriyettir. Dolayısıyla Cumhuriyet'i beraber kutluyoruz, 100 yaşında. Umarım gelişmiş, kalkınmış, huzurlu, yaşayabileceğimiz bir demokrasiyi de hep birlikte inşa edeceğiz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, demokrasinin Cumhuriyet'in temeli olduğunu da yine 1930'larda yaptığı açıklamayla ifade etmiştir."
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Mansur Başkanın başkanlığında yine yolumuza devam edeceğiz. Yeni belediye başkanlarını kazanmak üzere” ifadesini kullandı.
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