https://sputniknews.com.tr/20231028/kilicdaroglu-mansur-baskanin-baskanliginda-yine-yolumuza-devam-edecegiz-1076826886.html

Kılıçdaroğlu: Hedefimiz 100 yıllık Cumhuriyetimizi çağdaş demokrasiyle taçlandırmak

Kılıçdaroğlu: Hedefimiz 100 yıllık Cumhuriyetimizi çağdaş demokrasiyle taçlandırmak

100. Yıl Parkı ve Anıtı açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Pek çok ülkede Cumhuriyet var. Ama demokrasi olmadığı için insan hakları yok... 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T22:25+0300

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2023-10-28T22:32+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

mansur yavaş

cumhuriyet’in 100. yılı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen 100. Yıl Park’ı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’in 100. yılının önemli olduğunu vurgulayarak, “Önemi sadece 100 yıl olmasından kaynaklanmıyor çünkü Kurtuluş Savaşını verip, Cumhuriyeti kurduktan sonra bütün mazlum milletlere örnek olduk. Biz Kurtuluş Savaşını verdikten sonra işgal altında olan pek çok ülke, onlar da milli kurtuluş savaşını verdiler ve bizi örnek aldılar. Biz Cumhuriyeti kurduk, onlar da Cumhuriyeti inşaa ettiler. Biz demokrasimizi geliştirmeye çalıştık, onlar da demokrasilerini geliştirmeye çalıştılar. Yani Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde bütün mazlum milletlere örnek olan bir karakteri vardır” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in kurulmasının hemen ardından İzmir İktisat Kongresi'nin toplandığını, Türkiye'yi kalkındırma, borçlarını ödeme, fabrikaları, savunma sanayisini kurma, üniversiteleri ayağa kaldırma konusunda hızla çalışmalara başlandığını anımsattı.'Ortadoğu'da barışın yeniden sağlanması lazım'İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Çocukların, yaşlıların öldürülmesi, kadınların öldürülmesi asla ve asla doğru değil ve bu bir cinayettir. Ve bu cinayet üzülerek ifade edeyim, bütün dünyanın gözleri önünde yapılıyor. Akan kanların bir an önce durması lazım. Orta Doğu'da barışın yeniden sağlanması lazım" dedi.Ortadoğu halklarının her zaman, "Bizim, Gazi Mustafa Kemal gibi bir Atatürk'ümüz olmadı. Olmadığı içindir ki bir türlü sırtımızı doğrultamıyoruz" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:'Hedefimiz 100 yıllık Cumhuriyetimizi çağdaş demokrasiyle taçlandırmak'Cumhuriyet'in aynı zamanda demokrasi demek olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Pek çok ülkede Cumhuriyet var. Ama demokrasi olmadığı için insan hakları yok. Düşünce özgürlüğü yok. Medya özgürlüğü yok. Yargı bağımsızlığı yok. Dolayısıyla, Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırmak hepimizin ortak görevi" ifadesini kullandı.Kemal Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:31 Mart 2024 Yerel Seçimleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Mansur Başkanın başkanlığında yine yolumuza devam edeceğiz. Yeni belediye başkanlarını kazanmak üzere” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231028/kilicdaroglu-ulkesini-seven-herkes-ali-yerlikayaya-destek-versin-1076820204.html

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kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, cumhuriyet’in 100. yılı