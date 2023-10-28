https://sputniknews.com.tr/20231028/kilicdaroglu-ulkesini-seven-herkes-ali-yerlikayaya-destek-versin-1076820204.html
Kılıçdaroğlu: Ülkesini seven herkes Ali Yerlikaya'ya destek versin
Kılıçdaroğlu: Ülkesini seven herkes Ali Yerlikaya'ya destek versin
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın uyuşturucu ve çete operasyonları hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ülkesini seven herkes Yerlikaya'ya destek... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T16:51+0300
2023-10-28T16:51+0300
2023-10-28T16:51+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
ali yerlikaya
içişleri bakanlığı
türkiye
seçim
operasyon
uyuşturucu
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki 4 partiye kendi listelerinden 39 milletvekili verme kararının yanlış olmadığını savunarak, Sözcü'ye açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın uyuşturucu ve çete operasyonları hakkında da şu açıklamaları yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20231028/kemal-kilicdaroglu-chpyi-kime-devredecegini-acikladi-1076809988.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, türkiye, seçim, operasyon, uyuşturucu
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ali yerlikaya, içişleri bakanlığı, türkiye, seçim, operasyon, uyuşturucu
Kılıçdaroğlu: Ülkesini seven herkes Ali Yerlikaya'ya destek versin
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın uyuşturucu ve çete operasyonları hakkında konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Ülkesini seven herkes Yerlikaya'ya destek versin" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki 4 partiye kendi listelerinden 39 milletvekili verme kararının yanlış olmadığını savunarak, Sözcü'ye açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın uyuşturucu ve çete operasyonları hakkında da şu açıklamaları yaptı:
"Yeni İçişleri Bakanı kararlılıkla bu işin üzerine yürüyor. Umarım yürümeye devam eder, o yürekli polislere cesaret verir. Uyuşturucu sorunu milli güvenlik sorununa dönüştü. Bütün sınırlar yol geçen hanına döndü. Bir bakanın tek başına yapabileceği bir şey mi, bilmiyorum. Ülkesini seven herkes Yerlikaya'ya destek versin. Beşli çetelerle de uğraşırsa çok daha mutlu olacağım tabii."