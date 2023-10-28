Kılıçdaroğlu: Ülkesini seven herkes Ali Yerlikaya'ya destek versin

"Yeni İçişleri Bakanı kararlılıkla bu işin üzerine yürüyor. Umarım yürümeye devam eder, o yürekli polislere cesaret verir. Uyuşturucu sorunu milli güvenlik sorununa dönüştü. Bütün sınırlar yol geçen hanına döndü. Bir bakanın tek başına yapabileceği bir şey mi, bilmiyorum. Ülkesini seven herkes Yerlikaya'ya destek versin. Beşli çetelerle de uğraşırsa çok daha mutlu olacağım tabii."