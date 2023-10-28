https://sputniknews.com.tr/20231028/kemal-kilicdaroglu-chpyi-kime-devredecegini-acikladi-1076809988.html
Kılıçdaroğlu, CHP'yi kime devredeceğini açıkladı
Kılıçdaroğlu, CHP'yi kime devredeceğini açıkladı
Aday gösterilmesi halinde gemiyi güvenli bir limana bırakmak üzere aday olacağını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T10:51+0300
2023-10-28T10:51+0300
2023-10-28T10:53+0300
kemal kılıçdaroğlu
parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
politika
türkiye
devir
devir teslim
genel başkan
türkiye’de yeni dönem yönetim sistemi nasıl olacak?
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CHP, bir hafta sonra kurultaya gidiyor. Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, kendisine Divan Başkanı olmasını önerdi. Ekrem İmamoğlu teklifi kabul etti. Peki neden İmamoğlu? 39 milletvekili tartışması, partiyi danışmanlar yönetiyor iddiaları, DEVA'dan transfer haberleri, yol arkadaşlarının tepkileri…CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü'nün sorularını yanıtladı:Sayın Babacan çok kırılmış, konuştunuz mu?Buluştuğunuz yer de sıkıntılıymış…Aklınızdan şu geçiyor mu, “Seçilseydim bu arkadaşlarımın hepsi yanımda olacaktı…”Aday mısınız?Adaysınız yani… Peki gemi limana ne zaman yanaşacak?O zaman neden adaysınız?Mevcut kişiler arasında böyle biri var mı?Peki. Özgür Özel karşınızda yarışacak, nasıl bir rakip sizce?
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kemal kılıçdaroğlu, parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), türkiye, devir, devir teslim, genel başkan, türkiye’de yeni dönem yönetim sistemi nasıl olacak?
kemal kılıçdaroğlu, parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), türkiye, devir, devir teslim, genel başkan, türkiye’de yeni dönem yönetim sistemi nasıl olacak?
Kılıçdaroğlu, CHP'yi kime devredeceğini açıkladı
10:51 28.10.2023 (güncellendi: 10:53 28.10.2023) Abone ol
Aday gösterilmesi halinde gemiyi güvenli bir limana bırakmak üzere aday olacağını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim” dedi.
CHP, bir hafta sonra kurultaya gidiyor. Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, kendisine Divan Başkanı olmasını önerdi. Ekrem İmamoğlu teklifi kabul etti. Peki neden İmamoğlu? 39 milletvekili tartışması, partiyi danışmanlar yönetiyor iddiaları, DEVA'dan transfer haberleri, yol arkadaşlarının tepkileri…
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü'nün sorularını yanıtladı:
Sayın Babacan çok kırılmış, konuştunuz mu?
Kurultay'dan sonra kendisini ziyaret edeceğim.
Buluştuğunuz yer de sıkıntılıymış…
Bilmiyordum. Ben siyasetçiyim, herkesle her yerde buluşurum. Bina benim nerede sorun var, bilmem mümkün mü? Ben binayla değil, vatandaşla buluşuyorum.
Aklınızdan şu geçiyor mu, “Seçilseydim bu arkadaşlarımın hepsi yanımda olacaktı…”
Seçilseydim yanımda olacaklardı evet, şimdi karşımdalar… Kimin haklı olup olmadığını toplumun vicdanına bırakmak lazım. Gemi en kısa zamanda limana yanaşacak
Hiçbir zaman ‘adayım' demedim ama örgüt aday gösterirse adayım.
Adaysınız yani… Peki gemi limana ne zaman yanaşacak?
Gemiyi limana güvenli bırakmak için. Bilgili, birikimli, iyi bir sosyal demokrata devredeceğim. CHP'nin yüz yıllık birikimini sürdürmemiz lazım. İmbikten süzülen bir birikim.
Mevcut kişiler arasında böyle biri var mı?
Var ama görünür hale gelmesi lazım. Şimdilik bu kadar konuşalım.
Peki. Özgür Özel karşınızda yarışacak, nasıl bir rakip sizce?
Hiç konuşmam bu konuda. Aday oldu, demokratik bir yarış olsun. Bir engel çıkarsa önündeki engeli kaldırırız, güzel bir yarış olsun isteriz.