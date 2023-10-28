https://sputniknews.com.tr/20231028/kemal-kilicdaroglu-chpyi-kime-devredecegini-acikladi-1076809988.html

Kılıçdaroğlu, CHP'yi kime devredeceğini açıkladı

Kılıçdaroğlu, CHP'yi kime devredeceğini açıkladı

Aday gösterilmesi halinde gemiyi güvenli bir limana bırakmak üzere aday olacağını belirten Kemal Kılıçdaroğlu, “Partiyi bilgili, birikimli, iyi bir sosyal... 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T10:51+0300

2023-10-28T10:51+0300

2023-10-28T10:53+0300

kemal kılıçdaroğlu

parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

politika

türkiye

devir

devir teslim

genel başkan

türkiye’de yeni dönem yönetim sistemi nasıl olacak?

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CHP, bir hafta sonra kurultaya gidiyor. Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, kendisine Divan Başkanı olmasını önerdi. Ekrem İmamoğlu teklifi kabul etti. Peki neden İmamoğlu? 39 milletvekili tartışması, partiyi danışmanlar yönetiyor iddiaları, DEVA'dan transfer haberleri, yol arkadaşlarının tepkileri…CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü'nün sorularını yanıtladı:Sayın Babacan çok kırılmış, konuştunuz mu?Buluştuğunuz yer de sıkıntılıymış…Aklınızdan şu geçiyor mu, “Seçilseydim bu arkadaşlarımın hepsi yanımda olacaktı…”Aday mısınız?Adaysınız yani… Peki gemi limana ne zaman yanaşacak?O zaman neden adaysınız?Mevcut kişiler arasında böyle biri var mı?Peki. Özgür Özel karşınızda yarışacak, nasıl bir rakip sizce?

https://sputniknews.com.tr/20231028/erdogan-insani-kriz-derinlesti-israil-derhal-bu-cinnet-halinden-cikarak-saldirilari-durdurmali-1076809161.html

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kemal kılıçdaroğlu, parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), türkiye, devir, devir teslim, genel başkan, türkiye’de yeni dönem yönetim sistemi nasıl olacak?