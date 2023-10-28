https://sputniknews.com.tr/20231028/iran-disisleri-suriye-ve-iraktaki-abd-birliklerine-yonelik-saldirilarla-ilgilimiz-yok-1076818554.html

İran Dışişleri: Suriye ve Irak'taki ABD birliklerine yönelik saldırılarla ilgilimiz yok

İran Dışişleri: Suriye ve Irak'taki ABD birliklerine yönelik saldırılarla ilgilimiz yok

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Irak ve Suriye'deki ABD birliklerine yönelik saldırıların Tahran'la bir ilgisi olmadığını belirtti. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T15:57+0300

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2023-10-28T15:57+0300

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Bloomberg’e konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak ve Suriye'deki ABD birliklerine saldırı düzenleyen grupların İran'dan bağımsız olarak hareket ettiğini söyledi.Abdullahiyan, “Bizden herhangi bir emir veya talimat almıyorlar. Amerikan tarafı İran'la bağlantılı olduklarını iddia ediyor. Bu gruplar bağımsız olarak karar alıyorlar" dedi.Daha önce, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ortadoğu'da Amerikan birliklerine yönelik olası saldırılar için İran'a karşılık vereceğini ve bu tepkinin savunma niteliğinde olacağını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231026/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-hamas-israilli-esirleri-serbest-birakmaya-hazir-1076769369.html

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