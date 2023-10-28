Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Hamas lideri Heniyye ile ilgili iddialara açıklama

"Ancak, iddiaları destekleyecek herhangi bir argüman sunulmamıştır. İddialara ilişkin Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunan Heniyye, 'Ankara'da parti liderleriyle yaptığım görüşme esnasında, Türkiye'nin içişlerini yakından veya uzaktan ilgilendiren hiçbir söz benden sadır olmamıştır.' ifadelerini kullanmıştır. Heniyye, ağzından ne böyle bir söz, ne de buna benzer bir ifade çıkmadığını, görüşmelerdeki gündeminin tamamen Filistin meselesi olduğunu belirtmiştir."