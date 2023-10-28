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HAFTA SONU HALLERİ
Bütün hafta boyunca yaşanan olayların ve gözden kaçan haberlerin ele alındığı, haber, bilgi ve yorum programı.
https://sputniknews.com.tr/20231028/calkantili-bir-yil-elon-muskin-twitteri-bastan-yaratma-cabalarinin-kronolojik-incelemesi-1076834476.html
Çalkantılı bir yıl: Elon Musk'ın Twitter'ı baştan yaratma çabalarının kronolojik incelemesi
Çalkantılı bir yıl: Elon Musk'ın Twitter'ı baştan yaratma çabalarının kronolojik incelemesi
Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yaşanan dramatik dönüşümler sosyal medya dünyasını çalkalıyor. Twitter'dan “X”e dönüşen platform, finansal... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
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Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
Yaklaşık bir yıl önce Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı ve sosyal medya dünyasını tam anlamıyla sarsan, eşi benzeri görülmemiş bir dizi değişiklik yapmaya koyuldu. Radyo Sputnik’teki Hafta Sonu Halleri’nde, Musk'ın Twitter'ı nasıl “X” adlı bir “her şey uygulaması”na dönüştürdüğüne, finansal ve topluluk dinamiklerine etkilerine, çalışan ve kullanıcı deneyimindeki radikal değişimlere kadar birçok noktayı ele aldık.Twitter’dan X’e giden yolMusk, Twitter'ı satın aldıktan sonra ilk iş olarak platformu 'X' olarak yeniden markalaştırdı. Yeniden markalaşma süreci, Twitter'ın sadece bir mikroblog hizmeti olmaktan çıkıp, sosyal medya, mesajlaşma, finansal hizmetler ve daha fazlasını içeren bir platforma dönüşmesi anlamına geliyordu. Ancak bu genişleme stratejisi, platformun kimliğini ve özgünlüğünü kaybetmesine de yol açtı.Fonksiyonel değişiklikler ve kullanıcı deneyimiBüyük tartışma ve tepkilerle, onay rozetini Twitter Blue altında satın alınabilir bir ürüne dönüştüren Elon Musk, şimdilerde platforma sesli ve video aramalar eklemeyi, iki yeni premium abonelik seviyesi tanıtmayı ve haber bağlantılarının nasıl görüntüleneceği üzerinde değişiklikler yapmayı planlıyor. Bunlar kullanıcı deneyimini tamamen değiştiren adımlardı. Özellikle doğrulama sürecinin yeniden düzenlenmesi ve görüntüleme sayılarının vurgulanması gibi değişiklikler oldukça tartışmalıydı.Topluluk dinamikleri ve sansürsüzlükEskiden Twitter, kullanıcılar için güvenilir bir haber kaynağı ve mizahi bir topluluk platformuydu. Ancak, Musk'ın değişiklikleri sonrası, kullanıcılar platformun bu iki yönünü de kaybettiğini belirtiyorlar. Yapılan değişiklikler nedeniyle, özellikle çatışma ve kriz zamanlarında Twitter'ın artık güvenilir bir bilgi kaynağı olmadığına dair bir görüş birliği oluştu.Ekonomik yansımalar ve çalışan ilişkileriKasım ayında Musk, Twitter'ın çalışanlarının yarısını işten çıkardı. Bu radikal karar, şirketin 4 milyon dolar günlük kaybı olduğu bir dönemde alındı. Çalışan ilişkilerinde de ciddi çatlamalara yol açan bu karar, birçok kişiyi endişelendirdi. Örneğin, bir çalışanın Twitter üzerinden Musk'a işten çıkarılıp çıkarılmadığını sorması üzerine, Musk'ın alaycı yanıtı büyük tepki çekti.Reklam gelirleri ve finansal durumReklam gelirleri yarı yarıya düşerken, platformun finansal durumu oldukça zorlaştı. Musk, şirketi özel hale getirerek belki de bu finansal kayıpları gizlemeyi amaçlıyor olabilir. Ancak, X'in bu yıl reklam gelirlerinin yüzde 54 düşüşle 1,89 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.Tartışmalı kararlar ve kamusal imajElon Musk'ın Twitter'ı satın alması ve sonrasındaki eylemleri, platformda büyük bir parçalanmaya yol açtı. Örneğin, daha önce platformdan yasaklanmış olan Donald Trump ve Jordan Peterson gibi isimlerin hesaplarının geri getirilmesi veya Twitter'ın logosunun bir süreliğine Dogecoin'den esinlenerek değiştirilmesi gibi kararlar, oldukça tartışmalıydı.Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından gelişen olaylar, sosyal medyanın gücü ve etkisi konusunda birçok soru işareti bırakıyor. Ancak şüphesiz ki, bu değişimler Twitter'ın sadece marka değil, toplum için de önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Elon Musk'ın bu yıkıcı değişimleri, ister olumlu ister olumsuz, sosyal medyanın geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor.Musk'ın Twitter yılı: Kronolojik inceleme
https://sputniknews.com.tr/20230724/twitter-platformda-ismini-ve-logosunu-degistirdi-1073896926.html
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Çalkantılı bir yıl: Elon Musk'ın Twitter'ı baştan yaratma çabalarının kronolojik incelemesi

10:39 28.10.2023 (güncellendi: 10:45 29.10.2023)
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Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yaşanan dramatik dönüşümler sosyal medya dünyasını çalkalıyor. Twitter'dan “X”e dönüşen platform, finansal hizmetlerden mesajlaşmaya kadar çok yönlü bir mecraya dönüşüyor. Tartışmalı değişimlerden çalışan ilişkilerine, finansal zorluklardan topluluk değişimine kadar işte Musk’ın Twitter’da ilk yılı.
Yaklaşık bir yıl önce Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı ve sosyal medya dünyasını tam anlamıyla sarsan, eşi benzeri görülmemiş bir dizi değişiklik yapmaya koyuldu. Radyo Sputnik’teki Hafta Sonu Halleri’nde, Musk'ın Twitter'ı nasıl “X” adlı bir “her şey uygulaması”na dönüştürdüğüne, finansal ve topluluk dinamiklerine etkilerine, çalışan ve kullanıcı deneyimindeki radikal değişimlere kadar birçok noktayı ele aldık.

Twitter’dan X’e giden yol

Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra ilk iş olarak platformu 'X' olarak yeniden markalaştırdı. Yeniden markalaşma süreci, Twitter'ın sadece bir mikroblog hizmeti olmaktan çıkıp, sosyal medya, mesajlaşma, finansal hizmetler ve daha fazlasını içeren bir platforma dönüşmesi anlamına geliyordu. Ancak bu genişleme stratejisi, platformun kimliğini ve özgünlüğünü kaybetmesine de yol açtı.

Fonksiyonel değişiklikler ve kullanıcı deneyimi

Büyük tartışma ve tepkilerle, onay rozetini Twitter Blue altında satın alınabilir bir ürüne dönüştüren Elon Musk, şimdilerde platforma sesli ve video aramalar eklemeyi, iki yeni premium abonelik seviyesi tanıtmayı ve haber bağlantılarının nasıl görüntüleneceği üzerinde değişiklikler yapmayı planlıyor. Bunlar kullanıcı deneyimini tamamen değiştiren adımlardı. Özellikle doğrulama sürecinin yeniden düzenlenmesi ve görüntüleme sayılarının vurgulanması gibi değişiklikler oldukça tartışmalıydı.

Topluluk dinamikleri ve sansürsüzlük

Eskiden Twitter, kullanıcılar için güvenilir bir haber kaynağı ve mizahi bir topluluk platformuydu. Ancak, Musk'ın değişiklikleri sonrası, kullanıcılar platformun bu iki yönünü de kaybettiğini belirtiyorlar. Yapılan değişiklikler nedeniyle, özellikle çatışma ve kriz zamanlarında Twitter'ın artık güvenilir bir bilgi kaynağı olmadığına dair bir görüş birliği oluştu.

Ekonomik yansımalar ve çalışan ilişkileri

Kasım ayında Musk, Twitter'ın çalışanlarının yarısını işten çıkardı. Bu radikal karar, şirketin 4 milyon dolar günlük kaybı olduğu bir dönemde alındı. Çalışan ilişkilerinde de ciddi çatlamalara yol açan bu karar, birçok kişiyi endişelendirdi. Örneğin, bir çalışanın Twitter üzerinden Musk'a işten çıkarılıp çıkarılmadığını sorması üzerine, Musk'ın alaycı yanıtı büyük tepki çekti.

Reklam gelirleri ve finansal durum

Reklam gelirleri yarı yarıya düşerken, platformun finansal durumu oldukça zorlaştı. Musk, şirketi özel hale getirerek belki de bu finansal kayıpları gizlemeyi amaçlıyor olabilir. Ancak, X'in bu yıl reklam gelirlerinin yüzde 54 düşüşle 1,89 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Tartışmalı kararlar ve kamusal imaj

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ve sonrasındaki eylemleri, platformda büyük bir parçalanmaya yol açtı. Örneğin, daha önce platformdan yasaklanmış olan Donald Trump ve Jordan Peterson gibi isimlerin hesaplarının geri getirilmesi veya Twitter'ın logosunun bir süreliğine Dogecoin'den esinlenerek değiştirilmesi gibi kararlar, oldukça tartışmalıydı.
Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından gelişen olaylar, sosyal medyanın gücü ve etkisi konusunda birçok soru işareti bırakıyor. Ancak şüphesiz ki, bu değişimler Twitter'ın sadece marka değil, toplum için de önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Elon Musk'ın bu yıkıcı değişimleri, ister olumlu ister olumsuz, sosyal medyanın geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor.

Musk'ın Twitter yılı: Kronolojik inceleme

Ekim 2022: Musk, Twitter'ı satın alma sürecini tamamladı. "Serbest konuşma" anlayışına vurgu yaparak, platformu "her şeyin serbest olduğu bir kâbus" olmaktan uzak tutmayı amaçladığını belirtti.
Kasım 2022: Musk, işe yönetici değişiklikleri ve işten çıkarmalarla başladı. Twitter'ın en büyük reklam verenlerinden bazıları da bu dönemde platformdaki harcamalarını durdurdu. Ücretli doğrulama sistemi tanıtıldı ve eski Başkan Donald Trump'ın hesabı geri getirildi.
Aralık 2022: Daha önce askıya alınan birçok hesap geri getirildi. Aynı zamanda bazı ünlü gazetecilerin hesapları geçici olarak askıya alındı.
Ocak 2023: Relatif olarak sakin geçen bu ayda, Twitter bir kiracı tarafından kira ödememesi nedeniyle dava edildi.
Şubat 2023: Twitter'ın API erişimi için ücret alınacağı duyuruldu. Ancak, hükümet kurumlarının API'yi ücretsiz kullanmasına izin verileceği belirtildi.
Mart 2023: Teknik aksaklıklar yaşandı ve ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Twitter'ın gizlilik uygulamalarını incelediğini onayladı.
Nisan 2023: Musk ve Twitter, kamu yayıncıları NPR gibi kurumlarla etiketleme konusunda anlaşmazlığa düştü. Musk, Twitter'ın CEO'su olarak istifa etmesi gerekip gerekmediğini sordu ve çoğunluk "evet" yanıtını verdi.
Mayıs 2023: Eski Twitter CEO'su Jack Dorsey, Musk'ın Twitter'ı yönetmek için doğru kişi olmadığını söyledi. Musk ise yeni bir CEO bulduğunu duyurdu.
Haziran 2023: Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile "kafes dövüşü" yapmayı teklif etti. Aynı zamanda AB Komiseri Thierry Breton, Dijital Hizmetler Yasası'nı stres testi yapmak için Twitter'ın (şimdi X) merkezini ziyaret etti.
Temmuz 2023: Meta, Twitter'ın rakibi Threads uygulamasını piyasaya sürdü. Musk, Meta'yı Threads nedeniyle dava etmekle tehdit etti.
Ağustos 2023: X, reklam verenleri platforma geri çekmek için yeni marka güvenliği kontrollerini tanıttı.
Eylül 2023: Musk, Anti-Defamation League'yi (ADL) karalama nedeniyle dava etmekle tehdit etti. X, Kaliforniya'nın yeni içerik moderasyon yasasına karşı dava açtı.
Ekim 2023: Musk, Premium hizmetinin yeni seviyelerini tanıttı. Aynı zamanda X'in mühendislik ekibinin "iyi ilerleme" kaydettiğini belirtti.
Twitter yeni logo - X - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2023
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