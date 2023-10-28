https://sputniknews.com.tr/20231028/calkantili-bir-yil-elon-muskin-twitteri-bastan-yaratma-cabalarinin-kronolojik-incelemesi-1076834476.html

Çalkantılı bir yıl: Elon Musk'ın Twitter'ı baştan yaratma çabalarının kronolojik incelemesi

Çalkantılı bir yıl: Elon Musk'ın Twitter'ı baştan yaratma çabalarının kronolojik incelemesi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından yaşanan dramatik dönüşümler sosyal medya dünyasını çalkalıyor. Twitter'dan “X”e dönüşen platform, finansal... 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T10:39+0300

2023-10-28T10:39+0300

2023-10-29T10:45+0300

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Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri

Yaklaşık bir yıl önce Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı ve sosyal medya dünyasını tam anlamıyla sarsan, eşi benzeri görülmemiş bir dizi değişiklik yapmaya koyuldu. Radyo Sputnik’teki Hafta Sonu Halleri’nde, Musk'ın Twitter'ı nasıl “X” adlı bir “her şey uygulaması”na dönüştürdüğüne, finansal ve topluluk dinamiklerine etkilerine, çalışan ve kullanıcı deneyimindeki radikal değişimlere kadar birçok noktayı ele aldık.Twitter’dan X’e giden yolMusk, Twitter'ı satın aldıktan sonra ilk iş olarak platformu 'X' olarak yeniden markalaştırdı. Yeniden markalaşma süreci, Twitter'ın sadece bir mikroblog hizmeti olmaktan çıkıp, sosyal medya, mesajlaşma, finansal hizmetler ve daha fazlasını içeren bir platforma dönüşmesi anlamına geliyordu. Ancak bu genişleme stratejisi, platformun kimliğini ve özgünlüğünü kaybetmesine de yol açtı.Fonksiyonel değişiklikler ve kullanıcı deneyimiBüyük tartışma ve tepkilerle, onay rozetini Twitter Blue altında satın alınabilir bir ürüne dönüştüren Elon Musk, şimdilerde platforma sesli ve video aramalar eklemeyi, iki yeni premium abonelik seviyesi tanıtmayı ve haber bağlantılarının nasıl görüntüleneceği üzerinde değişiklikler yapmayı planlıyor. Bunlar kullanıcı deneyimini tamamen değiştiren adımlardı. Özellikle doğrulama sürecinin yeniden düzenlenmesi ve görüntüleme sayılarının vurgulanması gibi değişiklikler oldukça tartışmalıydı.Topluluk dinamikleri ve sansürsüzlükEskiden Twitter, kullanıcılar için güvenilir bir haber kaynağı ve mizahi bir topluluk platformuydu. Ancak, Musk'ın değişiklikleri sonrası, kullanıcılar platformun bu iki yönünü de kaybettiğini belirtiyorlar. Yapılan değişiklikler nedeniyle, özellikle çatışma ve kriz zamanlarında Twitter'ın artık güvenilir bir bilgi kaynağı olmadığına dair bir görüş birliği oluştu.Ekonomik yansımalar ve çalışan ilişkileriKasım ayında Musk, Twitter'ın çalışanlarının yarısını işten çıkardı. Bu radikal karar, şirketin 4 milyon dolar günlük kaybı olduğu bir dönemde alındı. Çalışan ilişkilerinde de ciddi çatlamalara yol açan bu karar, birçok kişiyi endişelendirdi. Örneğin, bir çalışanın Twitter üzerinden Musk'a işten çıkarılıp çıkarılmadığını sorması üzerine, Musk'ın alaycı yanıtı büyük tepki çekti.Reklam gelirleri ve finansal durumReklam gelirleri yarı yarıya düşerken, platformun finansal durumu oldukça zorlaştı. Musk, şirketi özel hale getirerek belki de bu finansal kayıpları gizlemeyi amaçlıyor olabilir. Ancak, X'in bu yıl reklam gelirlerinin yüzde 54 düşüşle 1,89 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.Tartışmalı kararlar ve kamusal imajElon Musk'ın Twitter'ı satın alması ve sonrasındaki eylemleri, platformda büyük bir parçalanmaya yol açtı. Örneğin, daha önce platformdan yasaklanmış olan Donald Trump ve Jordan Peterson gibi isimlerin hesaplarının geri getirilmesi veya Twitter'ın logosunun bir süreliğine Dogecoin'den esinlenerek değiştirilmesi gibi kararlar, oldukça tartışmalıydı.Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından gelişen olaylar, sosyal medyanın gücü ve etkisi konusunda birçok soru işareti bırakıyor. Ancak şüphesiz ki, bu değişimler Twitter'ın sadece marka değil, toplum için de önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Elon Musk'ın bu yıkıcı değişimleri, ister olumlu ister olumsuz, sosyal medyanın geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor.Musk'ın Twitter yılı: Kronolojik inceleme

https://sputniknews.com.tr/20230724/twitter-platformda-ismini-ve-logosunu-degistirdi-1073896926.html

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2023

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