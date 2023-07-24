https://sputniknews.com.tr/20230724/twitter-platformda-ismini-ve-logosunu-degistirdi-1073896926.html
Twitter, platformda ismini ve logosunu değiştirdi
Twitter, platformda ismini ve logosunu değiştirdi
Elon Musk'ın dün yaptığı paylaşımlarla değişim sinyalleri vermesinin ardından Twitter, ismini 'X' yaparak platform üzerindeki hesabının kullanıcı adı ve profil... 24.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-24T11:04+0300
2023-07-24T11:04+0300
2023-07-24T11:15+0300
yaşam
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isim
değişim
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Twitter'ın sahibi ABD'li multimilyarder Elon Musk, dün yaptığı paylaşımla "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz" diyerek değişim sinyalleri vermişti. Dünkü paylaşımın ardından platformdaki 'Twitter' hesabının logosu ve adının değiştiği görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230723/elon-musk-twitterin-logosunu-degistiriyor-yavas-yavas-tum-kuslara-veda-ediyoruz-1073880975.html
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twitter , logo, isim, değişim
twitter , logo, isim, değişim
Twitter, platformda ismini ve logosunu değiştirdi
11:04 24.07.2023 (güncellendi: 11:15 24.07.2023) Abone ol
Elon Musk'ın dün yaptığı paylaşımlarla değişim sinyalleri vermesinin ardından Twitter, ismini 'X' yaparak platform üzerindeki hesabının kullanıcı adı ve profil fotoğrafını güncelledi.
Twitter'ın sahibi ABD'li multimilyarder Elon Musk, dün yaptığı paylaşımla "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz" diyerek değişim sinyalleri vermişti.
Dünkü paylaşımın ardından platformdaki 'Twitter' hesabının logosu ve adının değiştiği görüldü.