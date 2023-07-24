https://sputniknews.com.tr/20230724/twitter-platformda-ismini-ve-logosunu-degistirdi-1073896926.html

Twitter, platformda ismini ve logosunu değiştirdi

Twitter, platformda ismini ve logosunu değiştirdi

Elon Musk'ın dün yaptığı paylaşımlarla değişim sinyalleri vermesinin ardından Twitter, ismini 'X' yaparak platform üzerindeki hesabının kullanıcı adı ve profil... 24.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-24T11:04+0300

2023-07-24T11:04+0300

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değişim

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Twitter'ın sahibi ABD'li multimilyarder Elon Musk, dün yaptığı paylaşımla "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz" diyerek değişim sinyalleri vermişti. Dünkü paylaşımın ardından platformdaki 'Twitter' hesabının logosu ve adının değiştiği görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230723/elon-musk-twitterin-logosunu-degistiriyor-yavas-yavas-tum-kuslara-veda-ediyoruz-1073880975.html

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twitter , logo, isim, değişim