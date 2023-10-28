https://sputniknews.com.tr/20231028/bati-basini-hamasin-birkac-ay-yetecek-yakit-ve-su-stoku-var-1076813850.html

Batı basını: Hamas'ın birkaç ay yetecek yakıt ve su stoku var

Batı basını: Hamas'ın birkaç ay yetecek yakıt ve su stoku var

New York Times, Hamas'ın 3-4 ay sürecek bir savaşa yetecek yakıt ve su stokunun olduğunu yazdı. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T13:27+0300

2023-10-28T13:27+0300

2023-10-28T13:27+0300

dünya

hamas

israil

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin

filistin yönetimi

batı basını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/19/1076707822_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21dc85172dfe3bdbac8a1901e999dd08.jpg

New York Times, Arap ve Batılı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Hamas’ın askeri kanadının çatışmalarda 3-4 ay yetebilecek yakıt, yiyecek ve ilaç stokladığını belirtti.Haberde, kaynaklardan birinin "Hamas'ın taşıt ve füzeler için yüzbinlerce galon yakıtı, mühimmat, patlayıcı ve daha fazlasını üretecek malzeme depoları, yiyecek, su ve ilaç stokları var" şeklindeki ifadelerine yer verildi.Habere göre diğer bir kaynak, Hamas güçlerinin yıllar boyunca onlarca kilometrelik yeraltı tünellerini inşa ederek burada uzun sürecek bir savaş için ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi biriktirdiklerini belirterek "Hamas'ın hiçbir ikmal olmadan 3-4 ay boyunca savaşmaya devam edebileceği yeterli stoku var" denildi.Hamas’ın ayrıca yer altı sığınaklarında kendi silahlarını üretmeyi ve bunları İsrail'in gelişmiş gözetleme sistemlerinden korumayı öğrendiğine de vurgu yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231027/birlesmis-milletler-gazzeye-gonderilen-yakitin-hamas-tarafindan-calindigi-iddiasini-yalanladi-1076786513.html

israil

filistin

filistin yönetimi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hamas, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, filistin yönetimi, batı basını