https://sputniknews.com.tr/20231028/bati-basini-hamasin-birkac-ay-yetecek-yakit-ve-su-stoku-var-1076813850.html
Batı basını: Hamas'ın birkaç ay yetecek yakıt ve su stoku var
Batı basını: Hamas'ın birkaç ay yetecek yakıt ve su stoku var
New York Times, Hamas'ın 3-4 ay sürecek bir savaşa yetecek yakıt ve su stokunun olduğunu yazdı. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T13:27+0300
2023-10-28T13:27+0300
2023-10-28T13:27+0300
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New York Times, Arap ve Batılı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Hamas’ın askeri kanadının çatışmalarda 3-4 ay yetebilecek yakıt, yiyecek ve ilaç stokladığını belirtti.Haberde, kaynaklardan birinin "Hamas'ın taşıt ve füzeler için yüzbinlerce galon yakıtı, mühimmat, patlayıcı ve daha fazlasını üretecek malzeme depoları, yiyecek, su ve ilaç stokları var" şeklindeki ifadelerine yer verildi.Habere göre diğer bir kaynak, Hamas güçlerinin yıllar boyunca onlarca kilometrelik yeraltı tünellerini inşa ederek burada uzun sürecek bir savaş için ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi biriktirdiklerini belirterek "Hamas'ın hiçbir ikmal olmadan 3-4 ay boyunca savaşmaya devam edebileceği yeterli stoku var" denildi.Hamas’ın ayrıca yer altı sığınaklarında kendi silahlarını üretmeyi ve bunları İsrail'in gelişmiş gözetleme sistemlerinden korumayı öğrendiğine de vurgu yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231027/birlesmis-milletler-gazzeye-gonderilen-yakitin-hamas-tarafindan-calindigi-iddiasini-yalanladi-1076786513.html
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hamas, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, filistin yönetimi, batı basını
hamas, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, filistin yönetimi, batı basını
Batı basını: Hamas'ın birkaç ay yetecek yakıt ve su stoku var
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New York Times, Hamas'ın 3-4 ay sürecek bir savaşa yetecek yakıt ve su stokunun olduğunu yazdı.
New York Times, Arap ve Batılı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Hamas’ın askeri kanadının çatışmalarda 3-4 ay yetebilecek yakıt, yiyecek ve ilaç stokladığını belirtti.
Haberde, kaynaklardan birinin "Hamas'ın taşıt ve füzeler için yüzbinlerce galon yakıtı, mühimmat, patlayıcı ve daha fazlasını üretecek malzeme depoları, yiyecek, su ve ilaç stokları var" şeklindeki ifadelerine yer verildi.
Habere göre diğer bir kaynak, Hamas güçlerinin yıllar boyunca onlarca kilometrelik yeraltı tünellerini inşa ederek burada uzun sürecek bir savaş için ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi biriktirdiklerini belirterek "Hamas'ın hiçbir ikmal olmadan 3-4 ay boyunca savaşmaya devam edebileceği yeterli stoku var" denildi.
Hamas’ın ayrıca yer altı sığınaklarında kendi silahlarını üretmeyi ve bunları İsrail'in gelişmiş gözetleme sistemlerinden korumayı öğrendiğine de vurgu yapıldı.