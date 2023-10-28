https://sputniknews.com.tr/20231028/avrupa-konseyi-uyesi-gressel-putinin-ukraynaya-iliskin-stratejisi-sonuc-vermeye-basladi-1076811721.html

Avrupa Konseyi üyesi Gressel: Putin’in Ukrayna’ya yönelik stratejisi sonuç vermeye başladı

Avrupa Konseyi üyesi Gressel: Putin’in Ukrayna’ya yönelik stratejisi sonuç vermeye başladı

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi üyesi Gressel, Kiev’in uluslararası desteğe bağımlı olduğunu bilen Putin’in Ukrayna’ya ilişkin stratejisinin sonuç vermeye... 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T12:30+0300

2023-10-28T12:30+0300

2023-10-28T12:33+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

abd

amerika birleşik devletleri

rusya

vladimir putin

rusya federasyonu

gustav gressel

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Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) üyesi ve aynı zamanda askeri uzman olan Gustav Gressel, ZDF televizyonuna demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı büyük harcamalardan yorulacağını ve bir süre sonra Kiev’e sırtını döneceğini hesaplayarak doğru bir strateji izlediğini söyledi.Gressel, “Rusya, Ukrayna'nın uluslararası desteğe bağımlı olduğunu biliyor. Ukrayna ordusunun hızlı bir şekilde yenilgiye uğratılması mümkün olmuyorsa, birkaç yıl içinde bu askeri operasyonların maliyeti o kadar artırılmalı ki, Batı şunu söyleyecek noktaya getirilmeli: Artık yeter, bizden bu kadar” ifadelerini kullandı.Rusya'nın tutumunun, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesini sağlayan Putin'in kişisel deneyimine dayandığını vurgulayan Gressel, Rus liderin Ukrayna'nın maliyeti yükseldikçe Batı'nın ona sırtını döneceği hesabını yaptığını ve bu stratejiden sonuç almaya başladığını kaydetti.Rusya’nın Ukrayna'yı giderek daha fazla Batı'ya güvenmeye zorlayarak savunma sanayisinin kapasitesini tüketiğine dikkat çeken uzman, Avrupa'daki ruh hali (Slovakya'da Kiev'e yardıma karşı çıkan bir partinin parlamento seçimlerinde zafer kazanması ve Ukrayna'nın Polonya ile ilişkilerindeki bölünme) göz önüne alındığında, Zelenskiy'in Avrupa ve ABD'den aldığı güçlü desteğin yakında zayıflayacağının kaydetti.

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ukrayna

amerika birleşik devletleri

rusya

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ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, amerika birleşik devletleri, rusya, vladimir putin, rusya federasyonu, gustav gressel