https://sputniknews.com.tr/20231028/avrupa-konseyi-uyesi-gressel-putinin-ukraynaya-iliskin-stratejisi-sonuc-vermeye-basladi-1076811721.html
Avrupa Konseyi üyesi Gressel: Putin’in Ukrayna’ya yönelik stratejisi sonuç vermeye başladı
Avrupa Konseyi üyesi Gressel: Putin’in Ukrayna’ya yönelik stratejisi sonuç vermeye başladı
Avrupa Dış İlişkiler Konseyi üyesi Gressel, Kiev’in uluslararası desteğe bağımlı olduğunu bilen Putin’in Ukrayna’ya ilişkin stratejisinin sonuç vermeye... 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T12:30+0300
2023-10-28T12:30+0300
2023-10-28T12:33+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
abd
amerika birleşik devletleri
rusya
vladimir putin
rusya federasyonu
gustav gressel
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Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) üyesi ve aynı zamanda askeri uzman olan Gustav Gressel, ZDF televizyonuna demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı büyük harcamalardan yorulacağını ve bir süre sonra Kiev’e sırtını döneceğini hesaplayarak doğru bir strateji izlediğini söyledi.Gressel, “Rusya, Ukrayna'nın uluslararası desteğe bağımlı olduğunu biliyor. Ukrayna ordusunun hızlı bir şekilde yenilgiye uğratılması mümkün olmuyorsa, birkaç yıl içinde bu askeri operasyonların maliyeti o kadar artırılmalı ki, Batı şunu söyleyecek noktaya getirilmeli: Artık yeter, bizden bu kadar” ifadelerini kullandı.Rusya'nın tutumunun, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesini sağlayan Putin'in kişisel deneyimine dayandığını vurgulayan Gressel, Rus liderin Ukrayna'nın maliyeti yükseldikçe Batı'nın ona sırtını döneceği hesabını yaptığını ve bu stratejiden sonuç almaya başladığını kaydetti.Rusya’nın Ukrayna'yı giderek daha fazla Batı'ya güvenmeye zorlayarak savunma sanayisinin kapasitesini tüketiğine dikkat çeken uzman, Avrupa'daki ruh hali (Slovakya'da Kiev'e yardıma karşı çıkan bir partinin parlamento seçimlerinde zafer kazanması ve Ukrayna'nın Polonya ile ilişkilerindeki bölünme) göz önüne alındığında, Zelenskiy'in Avrupa ve ABD'den aldığı güçlü desteğin yakında zayıflayacağının kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231003/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-avrupa-disindaki-dunya-ukrayna-konusunda-farkli-dusunuyor-1075975628.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, amerika birleşik devletleri, rusya, vladimir putin, rusya federasyonu, gustav gressel
ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, amerika birleşik devletleri, rusya, vladimir putin, rusya federasyonu, gustav gressel
Avrupa Konseyi üyesi Gressel: Putin’in Ukrayna’ya yönelik stratejisi sonuç vermeye başladı
12:30 28.10.2023 (güncellendi: 12:33 28.10.2023) Abone ol
Avrupa Dış İlişkiler Konseyi üyesi Gressel, Kiev’in uluslararası desteğe bağımlı olduğunu bilen Putin’in Ukrayna’ya ilişkin stratejisinin sonuç vermeye başladığını belirtti.
Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) üyesi ve aynı zamanda askeri uzman olan Gustav Gressel, ZDF televizyonuna demecinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı büyük harcamalardan yorulacağını ve bir süre sonra Kiev’e sırtını döneceğini hesaplayarak doğru bir strateji izlediğini söyledi.
Gressel, “Rusya, Ukrayna'nın uluslararası desteğe bağımlı olduğunu biliyor. Ukrayna ordusunun hızlı bir şekilde yenilgiye uğratılması mümkün olmuyorsa, birkaç yıl içinde bu askeri operasyonların maliyeti o kadar artırılmalı ki, Batı şunu söyleyecek noktaya getirilmeli: Artık yeter, bizden bu kadar” ifadelerini kullandı.
Rusya'nın tutumunun, ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesini sağlayan Putin'in kişisel deneyimine dayandığını vurgulayan Gressel, Rus liderin Ukrayna'nın maliyeti yükseldikçe Batı'nın ona sırtını döneceği hesabını yaptığını ve bu stratejiden sonuç almaya başladığını kaydetti.
Rusya’nın Ukrayna'yı giderek daha fazla Batı'ya güvenmeye zorlayarak savunma sanayisinin kapasitesini tüketiğine dikkat çeken uzman, Avrupa'daki ruh hali (Slovakya'da Kiev'e yardıma karşı çıkan bir partinin parlamento seçimlerinde zafer kazanması ve Ukrayna'nın Polonya ile ilişkilerindeki bölünme) göz önüne alındığında, Zelenskiy'in Avrupa ve ABD'den aldığı güçlü desteğin yakında zayıflayacağının kaydetti.