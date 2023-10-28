https://sputniknews.com.tr/20231028/adnan-oktarin-aleyna-tilkinin-pesine-dustugu-ortaya-cikti-1076812642.html

Adnan Oktar'ın Aleyna Tilki'nin 'peşine düştüğü' ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın Aleyna Tilki'nin 'peşine düştüğü' ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın, şarkıcı Aleyna Tilki'yi de örgütüne katmak istediği ortaya çıktı. Oktar'ın yıllar önce Tilki'yle ilgili sözleri gündem oldu. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T13:34+0300

2023-10-28T13:34+0300

2023-10-28T13:34+0300

adnan oktar

aleyna tilki

türkiye

örgüt

örgüt üyeliği

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organize suç

organize suç örgütü

yaşam

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Posta'nın haberine göre her şey yıllar önce Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel’in sahibi olduğu öğrenci yurdunun tanıtımı için destek olmasıyla başladı. Tilki, Marmara Üniversitesi’nin önünde reklam broşürü dağıtırken 'Kedicik' lakaplı kadınlardan biri yanına yaklaşarak Tilki'ye bir teklifte bulundu.Annesinin dikkatli davranmasının ardından Aleyna Tilki Adnan Oktar suç örgütü ile irtibat kurmaktan son anda kurtuldu. İddiaya göre Tilki'nin annesi Öztel'in yakın çevresine, "Ben bu konularda çok hassasım. Birçok genç kız bu şekilde kandırılmaya çalışıldı. Böyle durumlarda bilinçli ve farkındalıkla yaklaşmak gerek" dedi.Habere göre, Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki’ye ilgisi ise bununla sınırlı kalmamış. Örgüte girmekten son anda kurtulan Tilki’yle ilgili Oktar’ın sözleri ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesi ise Oktar’ın örgüt üyeleriyle birlikte katıldığı programda Aleyna Tilki’yle ilgili görüntülerine ulaştı. Programda konuşan Oktar, önce Aleyna Tilki’nin yaşını sorarken ardından da Tilki’yle ilgili ‘övgülerde’ bulunuyor. Oktar şunları söylüyor:

https://sputniknews.com.tr/20231009/berfu-yenenlerden-adnan-oktar-aciklamasi-kiz-dusurme-duzeneginin-aynisini-yasamistim-1076166137.html

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adnan oktar, aleyna tilki, örgüt, örgüt üyeliği, suç, organize suç, organize suç örgütü, yaşam