https://sputniknews.com.tr/20231028/adnan-oktarin-aleyna-tilkinin-pesine-dustugu-ortaya-cikti-1076812642.html
Adnan Oktar'ın Aleyna Tilki'nin 'peşine düştüğü' ortaya çıktı
Adnan Oktar'ın Aleyna Tilki'nin 'peşine düştüğü' ortaya çıktı
Adnan Oktar'ın, şarkıcı Aleyna Tilki'yi de örgütüne katmak istediği ortaya çıktı. Oktar'ın yıllar önce Tilki'yle ilgili sözleri gündem oldu. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T13:34+0300
2023-10-28T13:34+0300
2023-10-28T13:34+0300
adnan oktar
aleyna tilki
türkiye
örgüt
örgüt üyeliği
suç
organize suç
organize suç örgütü
yaşam
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Posta'nın haberine göre her şey yıllar önce Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel’in sahibi olduğu öğrenci yurdunun tanıtımı için destek olmasıyla başladı. Tilki, Marmara Üniversitesi’nin önünde reklam broşürü dağıtırken 'Kedicik' lakaplı kadınlardan biri yanına yaklaşarak Tilki'ye bir teklifte bulundu.Annesinin dikkatli davranmasının ardından Aleyna Tilki Adnan Oktar suç örgütü ile irtibat kurmaktan son anda kurtuldu. İddiaya göre Tilki'nin annesi Öztel'in yakın çevresine, "Ben bu konularda çok hassasım. Birçok genç kız bu şekilde kandırılmaya çalışıldı. Böyle durumlarda bilinçli ve farkındalıkla yaklaşmak gerek" dedi.Habere göre, Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki’ye ilgisi ise bununla sınırlı kalmamış. Örgüte girmekten son anda kurtulan Tilki’yle ilgili Oktar’ın sözleri ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesi ise Oktar’ın örgüt üyeleriyle birlikte katıldığı programda Aleyna Tilki’yle ilgili görüntülerine ulaştı. Programda konuşan Oktar, önce Aleyna Tilki’nin yaşını sorarken ardından da Tilki’yle ilgili ‘övgülerde’ bulunuyor. Oktar şunları söylüyor:
https://sputniknews.com.tr/20231009/berfu-yenenlerden-adnan-oktar-aciklamasi-kiz-dusurme-duzeneginin-aynisini-yasamistim-1076166137.html
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adnan oktar, aleyna tilki, örgüt, örgüt üyeliği, suç, organize suç, organize suç örgütü, yaşam
adnan oktar, aleyna tilki, örgüt, örgüt üyeliği, suç, organize suç, organize suç örgütü, yaşam
Adnan Oktar'ın Aleyna Tilki'nin 'peşine düştüğü' ortaya çıktı
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Adnan Oktar'ın, şarkıcı Aleyna Tilki'yi de örgütüne katmak istediği ortaya çıktı. Oktar'ın yıllar önce Tilki'yle ilgili sözleri gündem oldu.
Posta'nın haberine göre her şey yıllar önce Aleyna Tilki'nin Annesi Havva Öztel’in sahibi olduğu öğrenci yurdunun tanıtımı için destek olmasıyla başladı. Tilki, Marmara Üniversitesi’nin önünde reklam broşürü dağıtırken 'Kedicik' lakaplı kadınlardan biri yanına yaklaşarak Tilki'ye bir teklifte bulundu.
Annesinin dikkatli davranmasının ardından Aleyna Tilki Adnan Oktar suç örgütü ile irtibat kurmaktan son anda kurtuldu. İddiaya göre Tilki'nin annesi Öztel'in yakın çevresine, "Ben bu konularda çok hassasım. Birçok genç kız bu şekilde kandırılmaya çalışıldı. Böyle durumlarda bilinçli ve farkındalıkla yaklaşmak gerek" dedi.
Habere göre, Adnan Oktar’ın Aleyna Tilki’ye ilgisi ise bununla sınırlı kalmamış. Örgüte girmekten son anda kurtulan Tilki’yle ilgili Oktar’ın sözleri ortaya çıktı. Cumhuriyet gazetesi ise Oktar’ın örgüt üyeleriyle birlikte katıldığı programda Aleyna Tilki’yle ilgili görüntülerine ulaştı. Programda konuşan Oktar, önce Aleyna Tilki’nin yaşını sorarken ardından da Tilki’yle ilgili ‘övgülerde’ bulunuyor. Oktar şunları söylüyor:
“Ağzı burnu, kaş göz çok güzel, ideal yüz hatlar... Aleyna Tilki’yi benim canımı herkes desteklesin. Baya tatlı ve güzel, baya şeker, çok hoş ve iyi niyetli."