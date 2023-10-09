https://sputniknews.com.tr/20231009/berfu-yenenlerden-adnan-oktar-aciklamasi-kiz-dusurme-duzeneginin-aynisini-yasamistim-1076166137.html

Berfu Yenenler'den Adnan Oktar açıklaması: 'Kız düşürme düzeneğinin aynısını yaşamıştım'

Berfu Yenenler'den Adnan Oktar açıklaması: 'Kız düşürme düzeneğinin aynısını yaşamıştım'

'Adnan Oktar suç örgütü'nün istismarlarını konu alan ‘Kedicik’ belgeselini izleyen Berfu Yenenler “Buradaki kız düşürme düzeneğinin neredeyse birebir aynısını... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T15:26+0300

2023-10-09T15:26+0300

2023-10-09T15:26+0300

yaşam

adnan oktar

kedicik

berfu yenenler

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YouTube kanalı 140journos’un yayınladığı 'Kedicik' belgeseli sonrasında, tutuklanan ve binlerce yıl ceza alan Adnan Oktar Suç Örgütü yeniden gündemde. Belgeselde, örgütün özellikle lüks alışveriş merkezlerinde kadınlara yaklaştığı ve turnike sistemi ile Adnan Oktar’ın ağına insanları düşürdüğü anlatılıyor.Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılan sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler de belgeseli izledikten sonra sosyal medya hesabından, 'güzellik yarışmasından yaklaşık 2 ay sonra AVM'de gezdiği sırada yanına aşırı iyi giyimli birinin geldiğini' belirterek, aynı belgeselde anlatıldığı gibi 'manken veya oyuncu musunuz?' sorusuyla karşı karşıya kaldığını ifade etti.Yenenler, kendisine AVM’de yaklaşan kişinin, bir takı markasıyla işbirliği içinde olduklarını ve yakında Dubai’de çekime gideceklerini söylediğini belirtti. Yenenler, 'Kedicik' belgeselinde bahsedilen iş kartının kendisine de verildiğini ve o kartın hala durduğunu da sözlerine ekledi.Berfu Yenenler, olay anında 19 yaşında değil de daha küçük olsaydı kendisini de kandırabileceklerini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230505/adnan-oktar-orgutunun-uyesi-beril-koncagul-adini-degistirdi-1070674354.html

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Sputnik Türkiye

adnan oktar, kedicik, berfu yenenler