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https://sputniknews.com.tr/20230505/adnan-oktar-orgutunun-uyesi-beril-koncagul-adini-degistirdi-1070674354.html
Adnan Oktar örgütünün üyesi Beril Koncagül adını değiştirdi
Adnan Oktar örgütünün üyesi Beril Koncagül adını değiştirdi
Adnan Oktar'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen en gözde 'kedicik'lerinden Beril Koncagül'ün ad ve soyadını değiştirmek için açtığı davada karar... 05.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-05T16:32+0300
2023-05-05T16:37+0300
türkiye
adnan oktar
kedicik
isim değişikliği
dava
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Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik yeniden görülen dava 16 Kasım 2022'de karara bağlanmış, mahkeme Oktar'ı toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırdı. Konuya ilişkin dosya henüz soruşturma aşamasındayken, örgüt hakkında detaylı şekilde itiraflarda bulunan ve Oktar'ın en gözde 'kedicik'lerinden olan Beril Koncagül, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.Örgüt hakkında kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları, dayak, televizyonlarda zorla dans, vücuduna zorla dövme yapılması, kilitlenerek evde tutulması, iletişim araçlarından yoksun bırakılması ile ilgili yaklaşık 100 sayfalık ek ifade veren Koncagül, ad ve soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurdu.‘Hakkında geçmişte yapılmış ve hala internette olan haberlerden had safhada etkilenmekte’Konuya ilişkin İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, şunlara yer verildi:"Beril Koncagül toplumu uyarmak adına adeta kendi güvenliğini hiçe sayarak bilgilendirici açıklamalar yapmış ve insanları uyarmıştır. Müvekkilin adı ve soyadı ile internet ortamında yapılacak sorgu neticesinde hakkında olumlu ve olumsuz çok sayıda haber ve videoya ulaşılmaktadır. Müvekkil, adını kullanmaya devam ettiği sürece Adnan Oktar Örgütü tarafından işlenen suçlarla ister istemez ithama uğramakta, birey olarak var olabilmesi bu şartlar altına adeta imkansız hale gelmektedir. Örgüte dair yargılama sürecinde sanıklara ceza verilmiş, örgüt çökertilmiş ve müvekkilimiz de normal hayatına dönebilmek adına büyük uğraş vermektedir ama bu sırada ‘Beril Koncagül’ ismi dolayısıyla her defasında karşılaştığı güçlükler giderek çoğalmaktadır. Şu an bir çocuk annesi olarak evladıyla birlikte yaşam mücadelesi vermektedir, hakkında geçmişte yapılmış ve hala internette olan haberlerden had safhada etkilenmektedir. Ayrıca her ne kadar suç örgütü çökertilmiş olsa da hala örgüte sempati duyan insanlar müvekkile ulaşmaktadır. Müvekkil bu kişilerin hakaret, tehdit ve baskılarına maruz kalmaktadır. Tüm yaşantısını değiştiren, her şeye yeni baştan başlayan müvekkil, bu şahıslar sebebiyle de büyük sıkıntılar yaşamaktadır" ifadeleri yer aldı. Konuya ilişkin İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Beril Koncagül gelmezken kendisini avukatı temsil etti. Duruşmada beyanda bulunan Koncagül’ün avukatı, "İddialarımızın dayanaklarını dosyamıza delil olarak sunduk. Müvekkilin nüfusa kayıtlı ‘Beril’ olan adı ve ‘Koncagül’ olan soy isminin değiştirilerek ‘A.İ.D.’ olarak düzenlenmesini talep ederiz."İsim ve soyisminin değiştirilmesine hükmedildiKararını açıklayan mahkeme, Beril Koncagül’ün isim ve soy isminin ‘A.İ.D.' olarak değiştirilmesine karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230412/adnan-oktar-ve-14-kisinin-8-bin-658-yillik-hapis-cezasi-onandi-1069581665.html
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adnan oktar, kedicik, isim değişikliği, dava
adnan oktar, kedicik, isim değişikliği, dava

Adnan Oktar örgütünün üyesi Beril Koncagül adını değiştirdi

16:32 05.05.2023 (güncellendi: 16:37 05.05.2023)
© DHAAdnan Oktar davasında tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi
Adnan Oktar davasında tahliye edilen kadınlar duruşmaya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2023
© DHA
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Adnan Oktar'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen en gözde 'kedicik'lerinden Beril Koncagül'ün ad ve soyadını değiştirmek için açtığı davada karar çıktı. Mahkeme, Koncagül’ün nüfustaki isminin değiştirilerek ‘A.İ.D.’ olarak düzenlenmesine hükmetti.
Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik yeniden görülen dava 16 Kasım 2022'de karara bağlanmış, mahkeme Oktar'ı toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırdı. Konuya ilişkin dosya henüz soruşturma aşamasındayken, örgüt hakkında detaylı şekilde itiraflarda bulunan ve Oktar'ın en gözde 'kedicik'lerinden olan Beril Koncagül, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.
Örgüt hakkında kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları, dayak, televizyonlarda zorla dans, vücuduna zorla dövme yapılması, kilitlenerek evde tutulması, iletişim araçlarından yoksun bırakılması ile ilgili yaklaşık 100 sayfalık ek ifade veren Koncagül, ad ve soyadını değiştirmek için mahkemeye başvurdu.

‘Hakkında geçmişte yapılmış ve hala internette olan haberlerden had safhada etkilenmekte’

Konuya ilişkin İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, şunlara yer verildi:
"Beril Koncagül toplumu uyarmak adına adeta kendi güvenliğini hiçe sayarak bilgilendirici açıklamalar yapmış ve insanları uyarmıştır. Müvekkilin adı ve soyadı ile internet ortamında yapılacak sorgu neticesinde hakkında olumlu ve olumsuz çok sayıda haber ve videoya ulaşılmaktadır. Müvekkil, adını kullanmaya devam ettiği sürece Adnan Oktar Örgütü tarafından işlenen suçlarla ister istemez ithama uğramakta, birey olarak var olabilmesi bu şartlar altına adeta imkansız hale gelmektedir. Örgüte dair yargılama sürecinde sanıklara ceza verilmiş, örgüt çökertilmiş ve müvekkilimiz de normal hayatına dönebilmek adına büyük uğraş vermektedir ama bu sırada ‘Beril Koncagül’ ismi dolayısıyla her defasında karşılaştığı güçlükler giderek çoğalmaktadır. Şu an bir çocuk annesi olarak evladıyla birlikte yaşam mücadelesi vermektedir, hakkında geçmişte yapılmış ve hala internette olan haberlerden had safhada etkilenmektedir. Ayrıca her ne kadar suç örgütü çökertilmiş olsa da hala örgüte sempati duyan insanlar müvekkile ulaşmaktadır. Müvekkil bu kişilerin hakaret, tehdit ve baskılarına maruz kalmaktadır. Tüm yaşantısını değiştiren, her şeye yeni baştan başlayan müvekkil, bu şahıslar sebebiyle de büyük sıkıntılar yaşamaktadır" ifadeleri yer aldı. Konuya ilişkin İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Beril Koncagül gelmezken kendisini avukatı temsil etti. Duruşmada beyanda bulunan Koncagül’ün avukatı, "İddialarımızın dayanaklarını dosyamıza delil olarak sunduk. Müvekkilin nüfusa kayıtlı ‘Beril’ olan adı ve ‘Koncagül’ olan soy isminin değiştirilerek ‘A.İ.D.’ olarak düzenlenmesini talep ederiz."

İsim ve soyisminin değiştirilmesine hükmedildi

Kararını açıklayan mahkeme, Beril Koncagül’ün isim ve soy isminin ‘A.İ.D.' olarak değiştirilmesine karar verdi.
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
TÜRKİYE
Adnan Oktar davasında cezalar onandı
12 Nisan, 16:07
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