Adnan Oktar davasında cezalar onandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve takibini sürdürdü
14:06
33 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’deki FETÖ bağlantılı isimler hakkında YSK’ya dosya verilecek
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD-Çin gerilimi
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
AK Parti’nin seçim beyannamesinde hangi vaatler var?
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Temsiliyet mi teslimiyet mi?
18:33
87 dk
Z RAPORU
AK Parti'nin seçim beyannamesi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
Canlı
04:00
0 dk
Canlı
05:27
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
İran-Suudi arabulucuğulunda önü açılan Yemen barışı
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
KOBANİ DAVASINDA KRİTİK GÜN
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Hemşehrim esas memleket nere?
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230412/adnan-oktar-ve-14-kisinin-8-bin-658-yillik-hapis-cezasi-onandi-1069581665.html
Adnan Oktar davasında cezalar onandı
Adnan Oktar davasında cezalar onandı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ile beraber 14 kişinin 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada verilen hapis cezalarını... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T16:07+0300
2023-04-12T16:09+0300
türkiye
adnan oktar
hapis cezası
yargıtay
örgüt üyeliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/04/1061958360_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_87817fe3016e73a36f1794b5844afad6.jpg
Geçen kasım ayında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararda örgüt lideri Adnan Oktar'la birlikte örgüt yöneticisi olan ve aralarında Alev Babuna, Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu 14 elebaşı 'örgüt yöneticiliği, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, eziyet, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' gibi suçlardan toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, diğer sanıkları da örgüt üyeliği ve cinsel suçlar başta olmak üzere birçok suçtan ağır cezalara mahkum etti.Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Daire, 73'ü tutuklu 215 sanık hakkında hükmünü verdi. Dosyada 126 mağdur bulunurken, örgüt lideri Adnan Oktar ile Alev Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna, Ulviye Didem Ürer gibi 14 örgüt yöneticisinin toplamda 8 bin 658 yıllık, diğer örgüt üyesi sanıkların da çeşitli oranlardaki hapis cezalarına dair istinaf başvurusu esastan reddedildi. Daire, sanıkların "cinsel saldırı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "örgüte yardım etme", "eğitim hakkının engellenmesi" gibi birçok suçtan verilen hapis cezalarını onadı.Onanan mahkumiyet kararlarından 5 yılın altında olan hapis cezaları kesinleşirken, 5 yıl üstü hapis cezaları yönünden Yargıtay, temyiz yolu açık bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/adnan-oktara-891-yil-hapis-cezasi-1063484709.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/04/1061958360_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_a5e726ac5d3af1fe38ea74575d1c43d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
adnan oktar, hapis cezası, yargıtay, örgüt üyeliği
adnan oktar, hapis cezası, yargıtay, örgüt üyeliği

Adnan Oktar davasında cezalar onandı

16:07 12.04.2023 (güncellendi: 16:09 12.04.2023)
© DHAAdnan Oktar
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ile beraber 14 kişinin 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada verilen hapis cezalarını onadı.
Geçen kasım ayında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararda örgüt lideri Adnan Oktar'la birlikte örgüt yöneticisi olan ve aralarında Alev Babuna, Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu 14 elebaşı 'örgüt yöneticiliği, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, eziyet, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' gibi suçlardan toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, diğer sanıkları da örgüt üyeliği ve cinsel suçlar başta olmak üzere birçok suçtan ağır cezalara mahkum etti.
Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Daire, 73'ü tutuklu 215 sanık hakkında hükmünü verdi. Dosyada 126 mağdur bulunurken, örgüt lideri Adnan Oktar ile Alev Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna, Ulviye Didem Ürer gibi 14 örgüt yöneticisinin toplamda 8 bin 658 yıllık, diğer örgüt üyesi sanıkların da çeşitli oranlardaki hapis cezalarına dair istinaf başvurusu esastan reddedildi. Daire, sanıkların "cinsel saldırı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "örgüte yardım etme", "eğitim hakkının engellenmesi" gibi birçok suçtan verilen hapis cezalarını onadı.
Onanan mahkumiyet kararlarından 5 yılın altında olan hapis cezaları kesinleşirken, 5 yıl üstü hapis cezaları yönünden Yargıtay, temyiz yolu açık bulunuyor.
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
TÜRKİYE
Adnan Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası
16 Kasım 2022, 12:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала