https://sputniknews.com.tr/20230412/adnan-oktar-ve-14-kisinin-8-bin-658-yillik-hapis-cezasi-onandi-1069581665.html
Adnan Oktar davasında cezalar onandı
Adnan Oktar davasında cezalar onandı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ile beraber 14 kişinin 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada verilen hapis cezalarını... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T16:07+0300
2023-04-12T16:07+0300
2023-04-12T16:09+0300
türkiye
adnan oktar
hapis cezası
yargıtay
örgüt üyeliği
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Geçen kasım ayında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararda örgüt lideri Adnan Oktar'la birlikte örgüt yöneticisi olan ve aralarında Alev Babuna, Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu 14 elebaşı 'örgüt yöneticiliği, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, eziyet, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' gibi suçlardan toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, diğer sanıkları da örgüt üyeliği ve cinsel suçlar başta olmak üzere birçok suçtan ağır cezalara mahkum etti.Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Daire, 73'ü tutuklu 215 sanık hakkında hükmünü verdi. Dosyada 126 mağdur bulunurken, örgüt lideri Adnan Oktar ile Alev Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna, Ulviye Didem Ürer gibi 14 örgüt yöneticisinin toplamda 8 bin 658 yıllık, diğer örgüt üyesi sanıkların da çeşitli oranlardaki hapis cezalarına dair istinaf başvurusu esastan reddedildi. Daire, sanıkların "cinsel saldırı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "örgüte yardım etme", "eğitim hakkının engellenmesi" gibi birçok suçtan verilen hapis cezalarını onadı.Onanan mahkumiyet kararlarından 5 yılın altında olan hapis cezaları kesinleşirken, 5 yıl üstü hapis cezaları yönünden Yargıtay, temyiz yolu açık bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/adnan-oktara-891-yil-hapis-cezasi-1063484709.html
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adnan oktar, hapis cezası, yargıtay, örgüt üyeliği
adnan oktar, hapis cezası, yargıtay, örgüt üyeliği
Adnan Oktar davasında cezalar onandı
16:07 12.04.2023 (güncellendi: 16:09 12.04.2023) Abone ol
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar ile beraber 14 kişinin 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada verilen hapis cezalarını onadı.
Geçen kasım ayında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararda örgüt lideri Adnan Oktar'la birlikte örgüt yöneticisi olan ve aralarında Alev Babuna, Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu 14 elebaşı 'örgüt yöneticiliği, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, eziyet, nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' gibi suçlardan toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, diğer sanıkları da örgüt üyeliği ve cinsel suçlar başta olmak üzere birçok suçtan ağır cezalara mahkum etti.
Karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından incelendi. Daire, 73'ü tutuklu 215 sanık hakkında hükmünü verdi. Dosyada 126 mağdur bulunurken, örgüt lideri Adnan Oktar ile Alev Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna, Ulviye Didem Ürer gibi 14 örgüt yöneticisinin toplamda 8 bin 658 yıllık, diğer örgüt üyesi sanıkların da çeşitli oranlardaki hapis cezalarına dair istinaf başvurusu esastan reddedildi. Daire, sanıkların "cinsel saldırı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç örgütüne üye olma", "örgüte yardım etme", "eğitim hakkının engellenmesi" gibi birçok suçtan verilen hapis cezalarını onadı.
Onanan mahkumiyet kararlarından 5 yılın altında olan hapis cezaları kesinleşirken, 5 yıl üstü hapis cezaları yönünden Yargıtay, temyiz yolu açık bulunuyor.