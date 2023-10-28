https://sputniknews.com.tr/20231028/abdde-18-kisiyi-olduren-ve-2-gundur-aranan-saldirganin-cesedi-bulundu-1076812395.html
ABD'de 18 kişiyi öldüren ve 2 gündür aranan saldırganın cesedi bulundu
ABD'de 18 kişiyi öldüren ve 2 gündür aranan saldırganın cesedi bulundu
ABD'de 2 gün önce Maine eyaletinin Lewiston kentinde silahlı saldırı düzenleyerek 18 kişiyi öldürdükten sonra kaçan Robert Card'ın cesedine ulaşıldı. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T12:37+0300
2023-10-28T12:37+0300
2023-10-28T12:37+0300
abd
saldırgan
ceset
dünya
fbi
federal soruşturma bürosu (fbi)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076740043_0:124:2000:1249_1920x0_80_0_0_12949db75db415d28da58f6cb3548813.jpg
Orduda yedek silah eğitmeni ve psikolojik sorunları olduğu belirlenen Robert Card, silahlı saldırı düzenleyerek 18 kişiyi öldürmüştü. 2 gündür aranan Card'ın cesedinin bulunması üzerine intihar ettiği ileri sürüldü.Card, Perşembe günü iki ayrı bölgede akşam saatlerinde halka ateş açmış, saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti. Maine eyaleti valisi Janet Mills, 13 kişinin de yaralı olduğunu ifade etmişti.Saldırının ardından kaçan Card'ı yakalamak için İç Güvenlik Bakanlığı ile Federal Soruşturma Bürosu FBI geniş kapsamlı çalışma başlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231027/2023de-15-bin-kisi-silahli-saldirida-olduruldu-abd-tarihinin-kanli-katliamlari-1076787033.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076740043_85:0:1916:1373_1920x0_80_0_0_a447de83079f68cb0f5bce07f2388169.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, saldırgan, ceset, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi)
abd, saldırgan, ceset, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi)
ABD'de 18 kişiyi öldüren ve 2 gündür aranan saldırganın cesedi bulundu
Abone ol
ABD'de 2 gün önce Maine eyaletinin Lewiston kentinde silahlı saldırı düzenleyerek 18 kişiyi öldürdükten sonra kaçan Robert Card'ın cesedine ulaşıldı.
Orduda yedek silah eğitmeni ve psikolojik sorunları olduğu belirlenen Robert Card, silahlı saldırı düzenleyerek 18 kişiyi öldürmüştü. 2 gündür aranan Card'ın cesedinin bulunması üzerine intihar ettiği ileri sürüldü.
Card, Perşembe günü iki ayrı bölgede akşam saatlerinde halka ateş açmış, saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti. Maine eyaleti valisi Janet Mills, 13 kişinin de yaralı olduğunu ifade etmişti.
Saldırının ardından kaçan Card'ı yakalamak için İç Güvenlik Bakanlığı ile Federal Soruşturma Bürosu FBI geniş kapsamlı çalışma başlatmıştı.