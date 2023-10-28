https://sputniknews.com.tr/20231028/abdde-18-kisiyi-olduren-ve-2-gundur-aranan-saldirganin-cesedi-bulundu-1076812395.html

ABD'de 18 kişiyi öldüren ve 2 gündür aranan saldırganın cesedi bulundu

ABD'de 18 kişiyi öldüren ve 2 gündür aranan saldırganın cesedi bulundu

ABD'de 2 gün önce Maine eyaletinin Lewiston kentinde silahlı saldırı düzenleyerek 18 kişiyi öldürdükten sonra kaçan Robert Card'ın cesedine ulaşıldı. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T12:37+0300

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abd

saldırgan

ceset

dünya

fbi

federal soruşturma bürosu (fbi)

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Orduda yedek silah eğitmeni ve psikolojik sorunları olduğu belirlenen Robert Card, silahlı saldırı düzenleyerek 18 kişiyi öldürmüştü. 2 gündür aranan Card'ın cesedinin bulunması üzerine intihar ettiği ileri sürüldü.Card, Perşembe günü iki ayrı bölgede akşam saatlerinde halka ateş açmış, saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti. Maine eyaleti valisi Janet Mills, 13 kişinin de yaralı olduğunu ifade etmişti.Saldırının ardından kaçan Card'ı yakalamak için İç Güvenlik Bakanlığı ile Federal Soruşturma Bürosu FBI geniş kapsamlı çalışma başlatmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231027/2023de-15-bin-kisi-silahli-saldirida-olduruldu-abd-tarihinin-kanli-katliamlari-1076787033.html

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abd, saldırgan, ceset, fbi, federal soruşturma bürosu (fbi)