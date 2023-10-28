https://sputniknews.com.tr/20231028/abd-medyasi-rusya-batinin-dayattigi-tavan-fiyat-uygulamasindan-zarar-gormedi-1076822756.html

ABD medyası: Rusya, Batı'nın dayattığı tavan fiyat uygulamasından zarar görmedi

ABD medyası: Rusya, Batı'nın dayattığı tavan fiyat uygulamasından zarar görmedi

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, Batı’nın Rus petrolüne varil başına 60 dolardan tavan fiyat uygulama kararının Rusya’ya zarar vermediğini belirtti. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T18:42+0300

2023-10-28T18:42+0300

2023-10-28T18:42+0300

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Agathe Demarais imzalı yazıda, “Tavan savunucuları, bunun Kremlin’i ‘zincirleme’ fırsatını veren en önemli araç olduğunu iddia ediyorlar. Eleştirenler de Rusya’nın bu yaptırımı kolayca aşarak onu etkisiz hale getirdiğine inanıyor” ifadesine yer verildi.Aslında yaptırımın başlarda etkili olsa da Kremlin’in bugün tamamen buna uyum sağladığını belirtilen yazıda, Rusya’nın tavana destek vermeyen ülkelerle ticareti artırdığına dikkat çekildi.Buna rağmen tavan destekçilerinin yaptırımları güçlendirmek için farklı seçenekler sunduğunu, bunların arasında Rus petrol şirketlerine ve yabancı ortaklarına karşı yaptırım seçeneğinin de bulunduğunu belirten Demarais, bunun yalnızca dünya ekonomisine zarar vereceğini kaydetti.Demarais, “Politikacılar bunu asla kabul etmekten hoşlanmazlar ama mükemmel yaptırım yok. Petrol fiyatı tavanı geçen yıl işe yaradı ancak hiçbir zaman uzun vadeli bir önlem olması amaçlanmadı. Yaptırım uygulanan ülke her zaman uyum sağlar” diye yazdı.Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya’nın geçen eylül ayında petrol ihracatını günlük 460 bin varilden 7 milyon 600 bin varile çıkararak 18 milyar 800 milyon dolarla Temmuz 2022’de bu yana en yüksek kazanç elde ettiğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231028/abdli-eski-istihbarat-subayi-rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-son-rezervlerini-yok-ediyor-1076822085.html

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abd medyası, abd, rusya, ekonomi, rus ekonomisi, tavan fiyat, petrol, gaz, ulusal enerji ajansı