https://sputniknews.com.tr/20231027/von-der-leyen-rusya-karsiti-yaptirimlarinin-12-paketine-elmas-da-dahil-edilecek-1076800422.html
Von der Leyen: Rusya karşıtı yaptırımlarının 12. paketine elmas da dahil edilecek
Von der Leyen: Rusya karşıtı yaptırımlarının 12. paketine elmas da dahil edilecek
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya karşıtı yaptırımlarının 12. paketine elmasların da dahil edileceğini belirtti. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T19:16+0300
2023-10-27T19:16+0300
2023-10-27T19:16+0300
ukrayna krizi
ursula von der leyen
ab
ab komisyonu
yaptırım
ekonomik yaptırım
yaptırım listesi
elmas
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AB'nin 27 ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının Brüksel'de bir araya geldiği zirvenin ardından açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, G7 ülkeleriyle mekanizma üzerinde anlaşmaya varılmasından sonra AB'nin elmasları da içerecek 12. Rus karşıtı yaptırım paketi üzerinde çalıştığını doğruladı.Von der Leyen, “12'nci yaptırım paketini hazırlama sürecindeyiz. Şu anda üye ülkelerle istişarede bulunuyoruz. Özellikle Rusya'nın elmastan elde ettiği gelirin nasıl kesileceği üzerinde çalışıyoruz, bu G7 ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde yapılıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230117/ab-komisyonu-baskani-von-der-leyen-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketini-duyurdu-1065852486.html
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ursula von der leyen, ab, ab komisyonu, yaptırım, ekonomik yaptırım, yaptırım listesi, elmas
ursula von der leyen, ab, ab komisyonu, yaptırım, ekonomik yaptırım, yaptırım listesi, elmas
Von der Leyen: Rusya karşıtı yaptırımlarının 12. paketine elmas da dahil edilecek
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Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya karşıtı yaptırımlarının 12. paketine elmasların da dahil edileceğini belirtti.
AB'nin 27 ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının Brüksel'de bir araya geldiği zirvenin ardından açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, G7 ülkeleriyle mekanizma üzerinde anlaşmaya varılmasından sonra AB'nin elmasları da içerecek 12. Rus karşıtı yaptırım paketi üzerinde çalıştığını doğruladı.
Von der Leyen, “12'nci yaptırım paketini hazırlama sürecindeyiz. Şu anda üye ülkelerle istişarede bulunuyoruz. Özellikle Rusya'nın elmastan elde ettiği gelirin nasıl kesileceği üzerinde çalışıyoruz, bu G7 ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde yapılıyor” dedi.