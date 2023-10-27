https://sputniknews.com.tr/20231027/von-der-leyen-rusya-karsiti-yaptirimlarinin-12-paketine-elmas-da-dahil-edilecek-1076800422.html

Von der Leyen: Rusya karşıtı yaptırımlarının 12. paketine elmas da dahil edilecek

Von der Leyen: Rusya karşıtı yaptırımlarının 12. paketine elmas da dahil edilecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya karşıtı yaptırımlarının 12. paketine elmasların da dahil edileceğini belirtti. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T19:16+0300

2023-10-27T19:16+0300

2023-10-27T19:16+0300

ukrayna krizi

ursula von der leyen

ab

ab komisyonu

yaptırım

ekonomik yaptırım

yaptırım listesi

elmas

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AB'nin 27 ülkesinin devlet ve hükümet başkanlarının Brüksel'de bir araya geldiği zirvenin ardından açıklama yapan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, G7 ülkeleriyle mekanizma üzerinde anlaşmaya varılmasından sonra AB'nin elmasları da içerecek 12. Rus karşıtı yaptırım paketi üzerinde çalıştığını doğruladı.Von der Leyen, “12'nci yaptırım paketini hazırlama sürecindeyiz. Şu anda üye ülkelerle istişarede bulunuyoruz. Özellikle Rusya'nın elmastan elde ettiği gelirin nasıl kesileceği üzerinde çalışıyoruz, bu G7 ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde yapılıyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230117/ab-komisyonu-baskani-von-der-leyen-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketini-duyurdu-1065852486.html

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ursula von der leyen, ab, ab komisyonu, yaptırım, ekonomik yaptırım, yaptırım listesi, elmas