https://sputniknews.com.tr/20231027/tarihe-gecti-bilgisayar-oyununda-filistin-halkiyla-dayanisma-amaciyla-dijital-gosteri-duzenlendi-1076787647.html
Tarihe geçti: Bilgisayar oyununda Filistin halkıyla dayanışma amacıyla dijital gösteri düzenlendi
Tarihe geçti: Bilgisayar oyununda Filistin halkıyla dayanışma amacıyla dijital gösteri düzenlendi
Çevrimiçi bir bilgisayar oyununda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Bilgisayar oyun tarihinde bir ilki gerçekleştiren kullanıcılar, o... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T13:18+0300
2023-10-27T13:18+0300
2023-10-27T13:24+0300
dünya
yaşam
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saldırı
gazze
gazze şeridi
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Dünyanın en popüler çevrimiçi bilgisayar oyunlarından birinde, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'yi desteklemek amacıyla protesto düzenlendi. Oyundaki karakterler Filistin bayrağı ile bir 'miting' alanında 'yürüyüş' düzenledi.
https://sputniknews.com.tr/20231018/abdnin-istanbul-baskonsoloslugu-onunde-gosteri-1076486676.html
filistin
israil
gazze
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Tarihe geçti: Bilgisayar oyununda Filistin halkıyla dayanışma amacıyla dijital gösteri düzenlendi
13:18 27.10.2023 (güncellendi: 13:24 27.10.2023) Abone ol
Çevrimiçi bir bilgisayar oyununda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Bilgisayar oyun tarihinde bir ilki gerçekleştiren kullanıcılar, o anları sosyal medyadan paylaştı.
Dünyanın en popüler çevrimiçi bilgisayar oyunlarından birinde, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'yi desteklemek amacıyla protesto düzenlendi. Oyundaki karakterler Filistin bayrağı ile bir 'miting' alanında 'yürüyüş' düzenledi.