https://sputniknews.com.tr/20231027/sii-lider-sadr-abdnin-bagdat-buyukelciligi-kapatilsin-1076799590.html

Şii lider Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın

Şii lider Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın

Irak'ta Şii lider Sadr, ABD Büyükelçiliğinin kapatılmasını istedi. Irak hükümeti ve Irak Meclisinden en kısa zamanda bu yönde karar almasını isteyen Sadr, aksi... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T19:03+0300

2023-10-27T19:03+0300

2023-10-27T19:03+0300

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mukteda es-sadr

mukteda el sadr

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Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına destek veren ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin kapatılmasını istedi.Şii lider Sadr, yaptığı yazılı açıklamada, Müslümanlığın gereği tüm dünyadaki mazlumların yanında olmak düşüncesiyle en çok bugün Filistin'in ve Gazzelilerin yanında olunması gerektiğini vurguladı.Sadr, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin kapatılmasını istedi.Irak hükümeti ve Irak Meclisinden en kısa zamanda bu yönde karar almasını isteyen Sadr, aksi takdirde sergileyecekleri farklı tutumu daha sonra ilan edeceklerini duyurdu.İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durumHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

https://sputniknews.com.tr/20231026/abdnin-suriyedeki-askeri-ussune-saldiri-1076772430.html

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