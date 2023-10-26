https://sputniknews.com.tr/20231026/abdnin-suriyedeki-askeri-ussune-saldiri-1076772430.html
ABD'nin Suriye'deki askeri üssüne saldırı
ABD'nin Suriye'deki askeri üssüne saldırı
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasına kimliği belirsiz kişilerce füze saldırısı düzenlendi. 26.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-26T23:22+0300
2023-10-26T23:22+0300
2023-10-27T00:07+0300
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Sputnik muhabiri, Suriye'nin Deyrizor ilindeki Koniko gaz sahasında bulunan ABD üssüne füze saldırısı düzenlediğini aktardı.Saldırı sonrası yangın çıktığı ve bölgeden dumanların yükseldiği belirtildi.Saldırıyı kimin gerçekleştiği henüz bilinmiyor.Söz konusu gelişmeler üzerine ABD'ye ait helikopter ve insansız hava araçları bölgede uçuş yaptı ve gaz tesisleri çevresinde güvenlik önlemi artırıldı.Karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 saldırı yapıldıÖte yandan, AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, üs çevresine, karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 saldırı yapıldı.Saldırılarda roketlerin üs çevresine düştüğü, gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadığı belirtildi.Suriye'de son 4 gündür Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili Şeddadi ilçesinde ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman karadan karaya atış yapılan silahlar ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231026/abdde-sahinlerden-bidena-baski-iranla-savas-olacak-mi-1076745193.html
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suriye, abd, abd ulusal güvenlik konseyi
suriye, abd, abd ulusal güvenlik konseyi
ABD'nin Suriye'deki askeri üssüne saldırı
23:22 26.10.2023 (güncellendi: 00:07 27.10.2023) Abone ol
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasına kimliği belirsiz kişilerce füze saldırısı düzenlendi.
Sputnik muhabiri, Suriye'nin Deyrizor ilindeki Koniko gaz sahasında bulunan ABD üssüne füze saldırısı düzenlediğini aktardı.
Saldırı sonrası yangın çıktığı ve bölgeden dumanların yükseldiği belirtildi.
Saldırıyı kimin gerçekleştiği henüz bilinmiyor.
Söz konusu gelişmeler üzerine ABD'ye ait helikopter ve insansız hava araçları bölgede uçuş yaptı ve gaz tesisleri çevresinde güvenlik önlemi artırıldı.
Karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 saldırı yapıldı
Öte yandan, AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, üs çevresine, karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 saldırı yapıldı.
Saldırılarda roketlerin üs çevresine düştüğü, gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadığı belirtildi.
Suriye'de son 4 gündür Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili Şeddadi ilçesinde ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.
İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman karadan karaya atış yapılan silahlar ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.