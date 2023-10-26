https://sputniknews.com.tr/20231026/abdnin-suriyedeki-askeri-ussune-saldiri-1076772430.html

ABD'nin Suriye'deki askeri üssüne saldırı

ABD'nin Suriye'deki askeri üssüne saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasına kimliği belirsiz kişilerce füze saldırısı düzenlendi. 26.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-26T23:22+0300

2023-10-26T23:22+0300

2023-10-27T00:07+0300

suriye

dünya

abd

abd ulusal güvenlik konseyi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/19/1076708424_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_351c73e2453338167faa17046ef149cf.jpg

Sputnik muhabiri, Suriye'nin Deyrizor ilindeki Koniko gaz sahasında bulunan ABD üssüne füze saldırısı düzenlediğini aktardı.Saldırı sonrası yangın çıktığı ve bölgeden dumanların yükseldiği belirtildi.Saldırıyı kimin gerçekleştiği henüz bilinmiyor.Söz konusu gelişmeler üzerine ABD'ye ait helikopter ve insansız hava araçları bölgede uçuş yaptı ve gaz tesisleri çevresinde güvenlik önlemi artırıldı.Karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 saldırı yapıldıÖte yandan, AA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, üs çevresine, karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 saldırı yapıldı.Saldırılarda roketlerin üs çevresine düştüğü, gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadığı belirtildi.Suriye'de son 4 gündür Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili Şeddadi ilçesinde ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman karadan karaya atış yapılan silahlar ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231026/abdde-sahinlerden-bidena-baski-iranla-savas-olacak-mi-1076745193.html

suriye

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, abd, abd ulusal güvenlik konseyi