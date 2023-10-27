https://sputniknews.com.tr/20231027/putin-ukraynayi-rusyadaki-yasadisi-silah-trafiginin-kaynagi-olarak-niteledi-1076801004.html

Putin, Ukrayna'yı Rusya'daki yasadışı silah trafiğinin kaynağı olarak niteledi

Putin, Ukrayna'yı Rusya'daki yasadışı silah trafiğinin kaynağı olarak niteledi

Ukrayna'dan Rusya'ya yasadışı yollardan silah taşındığını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın yasadışı silahların kaynağı olduğunu... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T19:21+0300

2023-10-27T19:21+0300

2023-10-27T19:21+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna

silah

silah satışı

silah ihracatı

kayıp silah

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Devlet Başkanı Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı haftalık toplantıda ülkedeki silah kaçakçılığı sorununu gündeme getirdi. "Silah ve mühimmatların Ukrayna'dan da olmak üzere yasadışı yollardan Rusya topraklarına nasıl girdiği üzerine düşünmeliyiz" diyen Putin, söz konusu silahların orduya gitmediğini, ülke içine yayıldığını belirtti.Rusya lideri, yasal çerçeveyi güçlendirecek önlemlerin alınmasının yanı sıra bu tür faaliyetlerin kontrolüne yönelik önlemlerinin nasıl organize edildiğine bakılması gerektiğini de vurguladı.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), silah ve mühimmat üretilen yeraltı tesislerine düzenli olarak operasyon düzenliyor ve yasadışı grupların faaliyetlerine son veriyor.FSB, son olarak 20 Ekim'de Moskova, St. Petersburg, Sivastopol, Kırım, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri de dahil Rusya'nın 38 bölgesinde 43 yeraltı silah atölyesinin tespit edildiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231011/fsb-direktoru-bati-ukraynayi-parali-askerler-icin-egitim-sahasina-donusturdu-1076234412.html

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rusya, vladimir putin, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, silah, silah satışı, silah ihracatı, kayıp silah