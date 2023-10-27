https://sputniknews.com.tr/20231027/putin-ukraynayi-rusyadaki-yasadisi-silah-trafiginin-kaynagi-olarak-niteledi-1076801004.html
Putin, Ukrayna'yı Rusya'daki yasadışı silah trafiğinin kaynağı olarak niteledi
Putin, Ukrayna'yı Rusya'daki yasadışı silah trafiğinin kaynağı olarak niteledi
Ukrayna'dan Rusya'ya yasadışı yollardan silah taşındığını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın yasadışı silahların kaynağı olduğunu... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T19:21+0300
2023-10-27T19:21+0300
2023-10-27T19:21+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
ukrayna
silah
silah satışı
silah ihracatı
kayıp silah
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Devlet Başkanı Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı haftalık toplantıda ülkedeki silah kaçakçılığı sorununu gündeme getirdi. "Silah ve mühimmatların Ukrayna'dan da olmak üzere yasadışı yollardan Rusya topraklarına nasıl girdiği üzerine düşünmeliyiz" diyen Putin, söz konusu silahların orduya gitmediğini, ülke içine yayıldığını belirtti.Rusya lideri, yasal çerçeveyi güçlendirecek önlemlerin alınmasının yanı sıra bu tür faaliyetlerin kontrolüne yönelik önlemlerinin nasıl organize edildiğine bakılması gerektiğini de vurguladı.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), silah ve mühimmat üretilen yeraltı tesislerine düzenli olarak operasyon düzenliyor ve yasadışı grupların faaliyetlerine son veriyor.FSB, son olarak 20 Ekim'de Moskova, St. Petersburg, Sivastopol, Kırım, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri de dahil Rusya'nın 38 bölgesinde 43 yeraltı silah atölyesinin tespit edildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231011/fsb-direktoru-bati-ukraynayi-parali-askerler-icin-egitim-sahasina-donusturdu-1076234412.html
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rusya, vladimir putin, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, silah, silah satışı, silah ihracatı, kayıp silah
rusya, vladimir putin, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, silah, silah satışı, silah ihracatı, kayıp silah
Putin, Ukrayna'yı Rusya'daki yasadışı silah trafiğinin kaynağı olarak niteledi
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Ukrayna'dan Rusya'ya yasadışı yollardan silah taşındığını belirten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın yasadışı silahların kaynağı olduğunu vurguladı.
Devlet Başkanı Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı haftalık toplantıda ülkedeki silah kaçakçılığı sorununu gündeme getirdi. "Silah ve mühimmatların Ukrayna'dan da olmak üzere yasadışı yollardan Rusya topraklarına nasıl girdiği üzerine düşünmeliyiz" diyen Putin, söz konusu silahların orduya gitmediğini, ülke içine yayıldığını belirtti.
Rusya lideri, yasal çerçeveyi güçlendirecek önlemlerin alınmasının yanı sıra bu tür faaliyetlerin kontrolüne yönelik önlemlerinin nasıl organize edildiğine bakılması gerektiğini de vurguladı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), silah ve mühimmat üretilen yeraltı tesislerine düzenli olarak operasyon düzenliyor ve yasadışı grupların faaliyetlerine son veriyor.
FSB, son olarak 20 Ekim'de Moskova, St. Petersburg, Sivastopol, Kırım, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri de dahil Rusya'nın 38 bölgesinde 43 yeraltı silah atölyesinin tespit edildiğini duyurmuştu.