https://sputniknews.com.tr/20231027/pasinyan-ermenistan-rus-askeri-ussunun-kaldirilmasi-konusunu-tartismiyor-1076757925.html

Paşinyan: Ermenistan, Rus askeri üssünün kaldırılması konusunu tartışmıyor

Paşinyan: Ermenistan, Rus askeri üssünün kaldırılması konusunu tartışmıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede bulunan Rus askeri üssünün kaldırılması konusunun tartışılmadığını belirtti. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T00:54+0300

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ermenistan başbakanı nikol paşinyan

dağlık karabağ

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, The Wall Street Journal’a verdiği demeçte Rusya’nın Ermenistan’daki askeri varlığı ile ilgili soruları yanıtladı.Gazete daha önce Paşinyan’ın Rus askerlerinin Ermenistan’da bulunmasında herhangi bir avantaj görmediğini, ayrıca Moskova’nın ‘müttefik yükümlülüklerini yerine getiremediği’, oysa Dağlık Karabağ'da son dönemde yaşanan olayların, Ermenistan'ı güvenlik alanındaki ilişkilerini çeşitlendirme kararı almaya yönelttiğini söylediğini yazmıştı.Röportajı sosyal ağlarda paylaşan Paşinyan, Ermenistan'ı güvenlik alanındaki ilişkilerini çeşitlendirme kararı ile ilgili sözlerinin ülkedeki Rus askeri üssünün kapatılması anlamına gelip gelmediği sorusu karşısında, “Biz böyle bir konuyu tartışmıyoruz” yanıtını verdi.Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü: Ermenistan’ın kuzeyinde yer alan Gümri kentinde 1995’ten bu yana faaliyet gösteren 102. Rus askeri üssünün orada bulunma süresi ilk anlaşmaya göre 25 yıldı. 2010 yılında anlaşmada değişiklik yapılarak, üssün orada bulunma süresinin 49 yıllığına, yani 2044 yılına kadar uzatılmasına karar verilmişti.Nikol Paşinyan, Mayıs 2021’de yaptığı açıklamada Ermenistan’ın güneyinde üssün iki karakolunun kurulduğunu açıklamıştı. Ermenistan’da ayrıca Türkiye ve İran ile sınırlarını koruyan Rus sınır muhafızları görev yapıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231025/papa-pasinyana-sovalye-nisani-verdi-1076676581.html

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