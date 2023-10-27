https://sputniknews.com.tr/20231027/pasinyan-ermenistan-rus-askeri-ussunun-kaldirilmasi-konusunu-tartismiyor-1076757925.html
Paşinyan: Ermenistan, Rus askeri üssünün kaldırılması konusunu tartışmıyor
Paşinyan: Ermenistan, Rus askeri üssünün kaldırılması konusunu tartışmıyor
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede bulunan Rus askeri üssünün kaldırılması konusunun tartışılmadığını belirtti. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T00:54+0300
2023-10-27T00:54+0300
2023-10-27T00:54+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
rusya
türkiye
paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
dağlık karabağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/15/1044785812_0:223:2851:1826_1920x0_80_0_0_3eed59bed7ae8b0140da4123ff0efacc.jpg
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, The Wall Street Journal’a verdiği demeçte Rusya’nın Ermenistan’daki askeri varlığı ile ilgili soruları yanıtladı.Gazete daha önce Paşinyan’ın Rus askerlerinin Ermenistan’da bulunmasında herhangi bir avantaj görmediğini, ayrıca Moskova’nın ‘müttefik yükümlülüklerini yerine getiremediği’, oysa Dağlık Karabağ'da son dönemde yaşanan olayların, Ermenistan'ı güvenlik alanındaki ilişkilerini çeşitlendirme kararı almaya yönelttiğini söylediğini yazmıştı.Röportajı sosyal ağlarda paylaşan Paşinyan, Ermenistan'ı güvenlik alanındaki ilişkilerini çeşitlendirme kararı ile ilgili sözlerinin ülkedeki Rus askeri üssünün kapatılması anlamına gelip gelmediği sorusu karşısında, “Biz böyle bir konuyu tartışmıyoruz” yanıtını verdi.Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü: Ermenistan’ın kuzeyinde yer alan Gümri kentinde 1995’ten bu yana faaliyet gösteren 102. Rus askeri üssünün orada bulunma süresi ilk anlaşmaya göre 25 yıldı. 2010 yılında anlaşmada değişiklik yapılarak, üssün orada bulunma süresinin 49 yıllığına, yani 2044 yılına kadar uzatılmasına karar verilmişti.Nikol Paşinyan, Mayıs 2021’de yaptığı açıklamada Ermenistan’ın güneyinde üssün iki karakolunun kurulduğunu açıklamıştı. Ermenistan’da ayrıca Türkiye ve İran ile sınırlarını koruyan Rus sınır muhafızları görev yapıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231025/papa-pasinyana-sovalye-nisani-verdi-1076676581.html
ermenistan
azerbaycan
rusya
dağlık karabağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/15/1044785812_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_b35b4e5dbb7a0fbb9d237d26039a87c9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ermenistan, azerbaycan, rusya, türkiye, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, dağlık karabağ
ermenistan, azerbaycan, rusya, türkiye, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, dağlık karabağ
Paşinyan: Ermenistan, Rus askeri üssünün kaldırılması konusunu tartışmıyor
Abone ol
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede bulunan Rus askeri üssünün kaldırılması konusunun tartışılmadığını belirtti.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, The Wall Street Journal’a verdiği demeçte Rusya’nın Ermenistan’daki askeri varlığı ile ilgili soruları yanıtladı.
Gazete daha önce Paşinyan’ın Rus askerlerinin Ermenistan’da bulunmasında herhangi bir avantaj görmediğini, ayrıca Moskova’nın ‘müttefik yükümlülüklerini yerine getiremediği
’, oysa Dağlık Karabağ'da
son dönemde yaşanan olayların, Ermenistan'ı güvenlik alanındaki ilişkilerini çeşitlendirme kararı almaya yönelttiğini söylediğini yazmıştı.
Röportajı sosyal ağlarda paylaşan Paşinyan, Ermenistan'ı güvenlik alanındaki ilişkilerini çeşitlendirme kararı ile ilgili sözlerinin ülkedeki Rus askeri üssünün kapatılması anlamına gelip gelmediği sorusu karşısında, “Biz böyle bir konuyu tartışmıyoruz” yanıtını verdi.
Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şu anda daha çok farklı konuları tartışıyoruz, bu durumun nedenini anlamaya çalışıyoruz ve bunun Ermenistan ile Rusya, Ermenistan ile KGAÖ (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) arasındaki çalışma görüşmelerinin gündemi olacağını düşünüyorum.”
Ermenistan’ın kuzeyinde yer alan Gümri kentinde 1995’ten bu yana faaliyet gösteren 102. Rus askeri üssünün orada bulunma süresi ilk anlaşmaya göre 25 yıldı. 2010 yılında anlaşmada değişiklik yapılarak, üssün orada bulunma süresinin 49 yıllığına, yani 2044 yılına kadar uzatılmasına karar verilmişti.
Nikol Paşinyan, Mayıs 2021’de yaptığı açıklamada Ermenistan’ın güneyinde üssün iki karakolunun kurulduğunu açıklamıştı. Ermenistan’da ayrıca Türkiye
ve İran
ile sınırlarını koruyan Rus sınır muhafızları görev yapıyor.