https://sputniknews.com.tr/20231027/ogrencileri-tasiyan-midibusun-freni-patladi-16-yarali-1076790701.html

Öğrencileri taşıyan midibüsün freni patladı: 16 yaralı

Öğrencileri taşıyan midibüsün freni patladı: 16 yaralı

Elazığ’da fidan dikim etkinliğinden dönen öğrencileri taşıyan midibüsün freni patladı. Midibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 2 aracı ezip parktaki ağaca çarparak... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T14:01+0300

2023-10-27T14:01+0300

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türkiye

elazığ

öğrenci

kaza

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Harput Mahallesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılan Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Yurtbaşı Belde Belediyesine ait 23 HK 803 plakalı midibüsün seyir halindeyken freni patladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği midibüs, bu sırada kırmızı ışıkta bekleyen 23 HL 339 plakalı hafif ticari araç ile 06 DHM 572 plakalı otomobile çarptı. Hafif ticari aracı bir süre önünde sürükleyen midibüs, bölgede bulunan bir parka girip ağaca çarparak durabildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ağı olmak üzere çoğu öğrenci toplam 27 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası bölge savaş alanını andırdı.Elazığ İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Bilginoğlu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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