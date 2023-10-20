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Ünlü oyuncu ve oğlu Bodrum’da kaza yaptı
Ünlü oyuncu ve oğlu Bodrum’da kaza yaptı
Ünlü oyuncu Esra Akkaya ile oğlu Can Alex’in bulunduğu otomobil, Muğla’nın Bodrum ilçesinde başka bir otomobille çarpıştı. Kaza, maddi hasarla atlatıldı. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
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Seyit Onbaşı Caddesi’nde seyreden Esra Akkaya idaresindeki 48 ALY 185 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nden gelen Tolga Sözer yönetimindeki 34 GBK 829 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya ile 10 yaşındaki oğlu Can Alex, büyük korku yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası taraflar kaza tutanağı tuttu.'Çocuk korkudan hala titriyor'Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisindeki “Şirin” rolü ile tanınan oyuncu Esra Akkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kaza anlarını şöyle anlattı:
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oyuncu, kaza, muğla, esra akkaya, bodrum
oyuncu, kaza, muğla, esra akkaya, bodrum

Ünlü oyuncu ve oğlu Bodrum’da kaza yaptı

12:21 20.10.2023
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW056924Esra Akkaya kaza yaptı
Esra Akkaya kaza yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW056924
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Ünlü oyuncu Esra Akkaya ile oğlu Can Alex’in bulunduğu otomobil, Muğla’nın Bodrum ilçesinde başka bir otomobille çarpıştı. Kaza, maddi hasarla atlatıldı.
Seyit Onbaşı Caddesi’nde seyreden Esra Akkaya idaresindeki 48 ALY 185 plakalı otomobil, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nden gelen Tolga Sözer yönetimindeki 34 GBK 829 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Esra Akkaya ile 10 yaşındaki oğlu Can Alex, büyük korku yaşadı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası taraflar kaza tutanağı tuttu.

'Çocuk korkudan hala titriyor'

Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisindeki “Şirin” rolü ile tanınan oyuncu Esra Akkaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kaza anlarını şöyle anlattı:
“Allah korudu. Oğlum arabada, o yüzden çok önemliydi. Çok korktu ama canımıza bir şey gelmedi. Dikkatli gitsinler. Ben ana yoldan gidiyorum, tali yoldan birden araba çıkıyor. Durmanın imkanı yok, sadece yavaşlayabilirsin. Allah hepimizi korusun, en çok çocuklarımızı. Çocuk korkudan hala titriyor. Ben burada yaşıyorum, 7 sene oldu herhalde. Arada bir gidip gelmelerimiz oldu.”
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