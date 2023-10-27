https://sputniknews.com.tr/20231027/norvecli-belediye-baskani-sovyet-askerleri-anitindaki-celengi-kaldirdi-1076798715.html

Norveçli belediye başkanı Sovyet askerleri anıtındaki çelengi kaldırdı

Norveçli belediye başkanı Sovyet askerleri anıtındaki çelengi kaldırdı

Norveç'teki Kirkenes kenti belediye başkanı, Sovyet askerlerinin anıtındaki Rus çelengini kaldırdı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T18:50+0300

2023-10-27T18:50+0300

2023-10-27T18:50+0300

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Norveçte yayın yapan NRK gazetesinin haberine göre, Norveç'in Sor-Varanger komününün Kirkenes kenti Belediye Başkanı Magnus Meland, Rus Konsolosu Nikolay Konıgin'in kentteki Sovyet askerlerinin anıtına çelenk koymasından rahatsızlık duydu.Habere göre Rus diplomat, Norveç'in Kirkenes kentinin 25 Ekim 1944'te Kızıl Ordu tarafından kurtarılmasının kutlanması etkinliklerine katılmaktan kaçınma çağrılarını dikkate almadı.Haberde, “Çarşamba sabahı Kirkenes'teki kurtuluş anıtında tam bir karmaşa yaşandı. Rusya’nın Kirkenes'teki Başkonsolosu Nikolay Konıgin Kurtuluş Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulmaması yönündeki çağrıları görmezden geldi” denildi.Rus Başkonsolosu Konıgin’in sadece törene katılmakla kalmayıp aynı zamanda bir konuşma yaparak Sovyet kurtarıcıların anıtına çelenk koyduğu ve Kirkenes Belediye Başkanı Meland’ın Başkonsolosun bu eylemlerinden ve Rus çelenginin Norveç çelenkini örtmesinden rahatsızlık duyduğu belirtilen haberde, “Belediye Başkanı Magnus Meland öfkelendi ve Rus çelengini kaldırdı ancak Rus bir kadın çelengi yerine geri koydu” ifadelerine yer verildi.Sovyet birlikleri, 25 Ekim 1944'te Petsamo-Kirkenes operasyonu sırasında Norveç'in Kirkenes kentini faşist işgalden kurtarmıştı. Operasyon sonucunda Sovyet Kuzey Kutup bölgesi ve Norveç'in kuzey bölgeleri (Doğu Finnmark) kurtarılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230509/rusya-buyukelcisinin-varsovadaki-sovyet-askerleri-mezarina-celenk-birakmasi-engellendi-1070852731.html

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