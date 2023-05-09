https://sputniknews.com.tr/20230509/rusya-buyukelcisinin-varsovadaki-sovyet-askerleri-mezarina-celenk-birakmasi-engellendi-1070852731.html

Rusya Büyükelçisi’nin Varşova'daki Sovyet askerleri mezarına çelenk bırakması engellendi

Rusya Büyükelçisi’nin Varşova'daki Sovyet askerleri mezarına çelenk bırakması engellendi

Geçen yıl boyalı saldırıya uğrayan ve İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Sovyet askerleri mezarına çelenk bırakamadan geri dönmek zorunda kalan... 09.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-09T17:30+0300

2023-05-09T17:30+0300

2023-05-09T17:30+0300

dünya

rusya

varşova

polonya

9 mayıs

9 mayıs zafer bayramı

sergey andreyev

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Rusya’nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreyev’in, İkinci Dünya Savaşı’nda Polonya’nın faşizmden kurtulması için hayatını kaybeden Sovyet askerleri mezarına çelenk bırakarak anması bu yıl da engellendi.Rus Büyükelçi ve beraberindeki heyeti mezarlık girişinde karşılayan kalabalık, geçişlerine izin vermedi. Kalabalıktan bir kişi ayrıca Rus Büyükelçiden, takmış olduğu Aziz Georgiy Kurdelesini sökmesini istedi. Sputink’e konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rus diplomat, olayda yaralanmadığını söyledi, olanları ise rezalet ve kamu düzeninin ihlali olarak nitelendirdi. Andreyev, “Kesin bir talimat olduğu belliydi, hem polis etrafımızı sardı, hem de protestocular bize doğru el bacak uzatmadı” diye konuştu. Polis şefine olanların yasalara uygun olup olmadığını sorduğunu anlatan Andreyev, “O, olanların belediye tarafından izin verilen resmi bir etkinlik olduğunu açıkladı, bizden de oradan ayrılıp farklı bir zamanda gelmeyi düşünmemizi istedi” dedi ve şöyle devam etti: “Elbette ki bu bir tatsızlık, ancak dengemizi bozacak bir şey değil. Bize karşı kötü niyet besleyenler hangi provokasyonları düzenlerlerse düzenlesin, bu her zaman bizim bayramımız olacak, bu bizim zaferimizdir ve zafer her zaman bizim olacak.”

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rusya, varşova, polonya, 9 mayıs, 9 mayıs zafer bayramı, sergey andreyev