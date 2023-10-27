https://sputniknews.com.tr/20231027/msbden-cumhuriyetin-100-yili-etkinligi-tum-halkimizi-istanbul-bogazina-davet-ediyoruz-1076794231.html
MSB'den Cumhuriyetin 100. yılı etkinliği: 'Tüm halkımızı İstanbul Boğazı’na davet ediyoruz'
MSB'den Cumhuriyetin 100. yılı etkinliği: 'Tüm halkımızı İstanbul Boğazı’na davet ediyoruz'
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları için yaptıkları hazırlıkları paylaşarak tüm vatandaşları İstanbul Boğazı’na davet etti. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T16:03+0300
2023-10-27T16:03+0300
2023-10-27T16:04+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
cumhuriyet
geçit töreni
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MSB, sosyal medya hesabından görüntülü bir paylaşım yaptı. Paylaşıma göre, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları için TCG Anadolu’nun da yer aldığı 100 gemi İstanbul Boğazı’ndan törenle geçecek. Bunun yanı sıra 101 pare top atışı yapılacak ve 20 tane savaş uçağı Boğaz üzerinde uçacak. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yapacak.Ayrıca MSB paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231027/kenan-doguludan-cumhuriyetin-100-yil-marsi-ikinci-yuzyil-1076791573.html
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milli savunma bakanlığı (msb), cumhuriyet, geçit töreni
milli savunma bakanlığı (msb), cumhuriyet, geçit töreni
MSB'den Cumhuriyetin 100. yılı etkinliği: 'Tüm halkımızı İstanbul Boğazı’na davet ediyoruz'
16:03 27.10.2023 (güncellendi: 16:04 27.10.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları için yaptıkları hazırlıkları paylaşarak tüm vatandaşları İstanbul Boğazı’na davet etti.
MSB, sosyal medya hesabından görüntülü bir paylaşım yaptı. Paylaşıma göre, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları için TCG Anadolu’nun da yer aldığı 100 gemi İstanbul Boğazı’ndan törenle geçecek. Bunun yanı sıra 101 pare top atışı yapılacak ve 20 tane savaş uçağı Boğaz üzerinde uçacak. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yapacak.
Ayrıca MSB paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda TCG ANADOLU’nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle geçit töreni yapacağız. Tüm halkımızı İstanbul Boğazı’na davet ediyoruz.”