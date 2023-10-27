Kenan Doğulu'dan Cumhuriyet'in 100. yıl marşı: İkinci Yüzyıl

Marşın sözleri şöyle:



Merhaba Güzellikler Yurdu

Uygarlıkların Doğduğu

Kardeşliğimiz kazansın hep

Yurtta Sulh Cihanda Sulh

Kutlu Olsun 100 YILLIK CUMHURİYET



Kalplerin beraber attığı

Halkların bir olduğu

Rengarenk insanınla ne güzelsin Türkiye

Kutlu Olsun 100 Yıllık Cumhuriyet

Ayyıldızlı şarkılar yazıp

Söylüyoruz göklere



Yeri göğü inletiriz Türkiye

Yeri göğü inletiriz Türkiye



Kutlu Olsun ikinci yüzyıl

Huzurlu olsun bütün anneler

Bereketi topraktan

Cesareti Ata'dan

Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet



Dalgalan şanlı bayrağım

Gölgende hep özgürlük olsun

Ayyıldızlı şarkılar yazıp

Söylüyoruz göklere



Yeri göğü inletiriz Türkiye

Yeri göğü inletiriz Türkiye



Kutlu olsun ikinci yüzyıl

Mutlu olsun bütün çocuklar

Dünyayı kendine

Hayran etsin gençlerim

Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet



Masmavi gözleriyle

Yarınları gören

Atatürk'ün izinde

Ayyıldızlı şarkılar yazıp

Söylüyoruz göklere

Yeri göğü inletiriz Türkiye