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Kenan Doğulu'dan Cumhuriyet'in 100. yıl marşı: İkinci Yüzyıl
Kenan Doğulu'dan Cumhuriyet'in 100. yıl marşı: İkinci Yüzyıl
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için "İkinci Yüzyıl" adlı marşı besteledi. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
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Şarkıcı Kenan Doğulu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "İkinci Yüzyıl" adlı marşı yayınladı. Doğulu paylaşımına "Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet. 'İkinci Yüzyıl' marşımız tüm dijital platformlarda" notunu düştü.Marşın sözleri şöyle:Merhaba Güzellikler YurduUygarlıkların DoğduğuKardeşliğimiz kazansın hepYurtta Sulh Cihanda SulhKutlu Olsun 100 YILLIK CUMHURİYETKalplerin beraber attığıHalkların bir olduğuRengarenk insanınla ne güzelsin TürkiyeKutlu Olsun 100 Yıllık CumhuriyetAyyıldızlı şarkılar yazıpSöylüyoruz göklereYeri göğü inletiriz TürkiyeYeri göğü inletiriz TürkiyeKutlu Olsun ikinci yüzyılHuzurlu olsun bütün annelerBereketi topraktanCesareti Ata'danKutlu olsun 100 yıllık CumhuriyetDalgalan şanlı bayrağımGölgende hep özgürlük olsunAyyıldızlı şarkılar yazıpSöylüyoruz göklereYeri göğü inletiriz TürkiyeYeri göğü inletiriz TürkiyeKutlu olsun ikinci yüzyılMutlu olsun bütün çocuklarDünyayı kendineHayran etsin gençlerimKutlu olsun 100 yıllık CumhuriyetMasmavi gözleriyleYarınları görenAtatürk'ün izindeAyyıldızlı şarkılar yazıpSöylüyoruz göklereYeri göğü inletiriz Türkiye
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kenan doğulu, marş, cumhuriyet
kenan doğulu, marş, cumhuriyet

Kenan Doğulu'dan Cumhuriyet'in 100. yıl marşı: İkinci Yüzyıl

14:48 27.10.2023 (güncellendi: 14:49 27.10.2023)
© DHAKenan Doğulu
Kenan Doğulu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
© DHA
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Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için "İkinci Yüzyıl" adlı marşı besteledi.
Şarkıcı Kenan Doğulu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "İkinci Yüzyıl" adlı marşı yayınladı. Doğulu paylaşımına "Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet. 'İkinci Yüzyıl' marşımız tüm dijital platformlarda" notunu düştü.
Marşın sözleri şöyle:

Merhaba Güzellikler Yurdu
Uygarlıkların Doğduğu
Kardeşliğimiz kazansın hep
Yurtta Sulh Cihanda Sulh
Kutlu Olsun 100 YILLIK CUMHURİYET

Kalplerin beraber attığı
Halkların bir olduğu
Rengarenk insanınla ne güzelsin Türkiye
Kutlu Olsun 100 Yıllık Cumhuriyet
Ayyıldızlı şarkılar yazıp
Söylüyoruz göklere

Yeri göğü inletiriz Türkiye
Yeri göğü inletiriz Türkiye

Kutlu Olsun ikinci yüzyıl
Huzurlu olsun bütün anneler
Bereketi topraktan
Cesareti Ata'dan
Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet

Dalgalan şanlı bayrağım
Gölgende hep özgürlük olsun
Ayyıldızlı şarkılar yazıp
Söylüyoruz göklere

Yeri göğü inletiriz Türkiye
Yeri göğü inletiriz Türkiye

Kutlu olsun ikinci yüzyıl
Mutlu olsun bütün çocuklar
Dünyayı kendine
Hayran etsin gençlerim
Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet

Masmavi gözleriyle
Yarınları gören
Atatürk'ün izinde
Ayyıldızlı şarkılar yazıp
Söylüyoruz göklere
Yeri göğü inletiriz Türkiye
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Tarkan, Norm Ender ve Kıraç 100. yıl marşlarını duyurdu, Doğulu'nun yazdığı marş yarın yayınlanacak
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