Kenan Doğulu'dan Cumhuriyet'in 100. yıl marşı: İkinci Yüzyıl
14:48 27.10.2023 (güncellendi: 14:49 27.10.2023)
© DHAKenan Doğulu
© DHA
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu Cumhuriyet'in 100. yılı ve Atatürk için "İkinci Yüzyıl" adlı marşı besteledi.
Şarkıcı Kenan Doğulu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "İkinci Yüzyıl" adlı marşı yayınladı. Doğulu paylaşımına "Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet. 'İkinci Yüzyıl' marşımız tüm dijital platformlarda" notunu düştü.
Marşın sözleri şöyle:
Merhaba Güzellikler Yurdu
Uygarlıkların Doğduğu
Kardeşliğimiz kazansın hep
Yurtta Sulh Cihanda Sulh
Kutlu Olsun 100 YILLIK CUMHURİYET
Kalplerin beraber attığı
Halkların bir olduğu
Rengarenk insanınla ne güzelsin Türkiye
Kutlu Olsun 100 Yıllık Cumhuriyet
Ayyıldızlı şarkılar yazıp
Söylüyoruz göklere
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Kutlu Olsun ikinci yüzyıl
Huzurlu olsun bütün anneler
Bereketi topraktan
Cesareti Ata'dan
Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet
Dalgalan şanlı bayrağım
Gölgende hep özgürlük olsun
Ayyıldızlı şarkılar yazıp
Söylüyoruz göklere
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Kutlu olsun ikinci yüzyıl
Mutlu olsun bütün çocuklar
Dünyayı kendine
Hayran etsin gençlerim
Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet
Masmavi gözleriyle
Yarınları gören
Atatürk'ün izinde
Ayyıldızlı şarkılar yazıp
Söylüyoruz göklere
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Merhaba Güzellikler Yurdu
Uygarlıkların Doğduğu
Kardeşliğimiz kazansın hep
Yurtta Sulh Cihanda Sulh
Kutlu Olsun 100 YILLIK CUMHURİYET
Kalplerin beraber attığı
Halkların bir olduğu
Rengarenk insanınla ne güzelsin Türkiye
Kutlu Olsun 100 Yıllık Cumhuriyet
Ayyıldızlı şarkılar yazıp
Söylüyoruz göklere
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Kutlu Olsun ikinci yüzyıl
Huzurlu olsun bütün anneler
Bereketi topraktan
Cesareti Ata'dan
Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet
Dalgalan şanlı bayrağım
Gölgende hep özgürlük olsun
Ayyıldızlı şarkılar yazıp
Söylüyoruz göklere
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Yeri göğü inletiriz Türkiye
Kutlu olsun ikinci yüzyıl
Mutlu olsun bütün çocuklar
Dünyayı kendine
Hayran etsin gençlerim
Kutlu olsun 100 yıllık Cumhuriyet
Masmavi gözleriyle
Yarınları gören
Atatürk'ün izinde
Ayyıldızlı şarkılar yazıp
Söylüyoruz göklere
Yeri göğü inletiriz Türkiye