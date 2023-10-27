https://sputniknews.com.tr/20231027/kayseride-ataturkun-fotografinin-yakilmasina-iliskin-4-supheli-tutuklandi-1076793825.html

Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T15:49+0300

2023-10-27T15:49+0300

2023-10-27T15:49+0300

türkiye

kayseri

atatürk

tutuklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1b/1076779100_0:198:338:388_1920x0_80_0_0_f26c0c54bb6771bc115a0ea6cdd16142.jpg

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiğinin tespit edildiği belirtildi.Olaya karışan kişilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerle ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı kaydedildi.Öte yandan, paylaşılan görüntünün Kayseri'nin İncesu ilçesinde kayda alındığını tespit eden jandarma, şüpheliler A.K, A.N, H.E. ve E.K'yi gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20231027/istanbulda-metroya-asilan-ataturk-posterli-turk-bayraklarini-soken-supheli-tutuklandi-1076773085.html

türkiye

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kayseri, atatürk, tutuklama