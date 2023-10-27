https://sputniknews.com.tr/20231027/kayseride-ataturkun-fotografinin-yakilmasina-iliskin-4-supheli-tutuklandi-1076793825.html
Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T15:49+0300
2023-10-27T15:49+0300
2023-10-27T15:49+0300
türkiye
kayseri
atatürk
tutuklama
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Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiğinin tespit edildiği belirtildi.Olaya karışan kişilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerle ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı kaydedildi.Öte yandan, paylaşılan görüntünün Kayseri'nin İncesu ilçesinde kayda alındığını tespit eden jandarma, şüpheliler A.K, A.N, H.E. ve E.K'yi gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20231027/istanbulda-metroya-asilan-ataturk-posterli-turk-bayraklarini-soken-supheli-tutuklandi-1076773085.html
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kayseri, atatürk, tutuklama
kayseri, atatürk, tutuklama
Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
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Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiğinin tespit edildiği belirtildi.
Olaya karışan kişilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerle ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı kaydedildi.
Öte yandan, paylaşılan görüntünün Kayseri'nin İncesu ilçesinde kayda alındığını tespit eden jandarma, şüpheliler A.K, A.N, H.E. ve E.K'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.