https://sputniknews.com.tr/20231027/kayseride-ataturkun-fotografinin-yakilmasina-iliskin-3-supheli-gozaltinda-1076778716.html
Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltında
Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltında
Kayseri'de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T09:53+0300
2023-10-27T09:53+0300
2023-10-27T09:53+0300
türkiye
atatürk
mustafa kemal atatürk
lise
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Kayseri’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yakılması sosyal medyada tepkiye neden oldu.Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiğinin tespit edildiği belirtildi.Olaya karışan kişilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerle ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı kaydedildi.Öte yandan, paylaşılan görüntünün Kayseri'nin İncesu ilçesinde kayda alındığı, yakalanan A.K, A.N. ve H.E'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20231027/istanbulda-metroya-asilan-ataturk-posterli-turk-bayraklarini-soken-supheli-tutuklandi-1076773085.html
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atatürk, mustafa kemal atatürk, lise
atatürk, mustafa kemal atatürk, lise
Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltında
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Kayseri'de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yakılması sosyal medyada tepkiye neden oldu.
Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiğinin tespit edildiği belirtildi.
Olaya karışan kişilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerle ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı kaydedildi.
Öte yandan, paylaşılan görüntünün Kayseri'nin İncesu ilçesinde kayda alındığı, yakalanan A.K, A.N. ve H.E'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.