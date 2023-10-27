https://sputniknews.com.tr/20231027/kayseride-ataturkun-fotografinin-yakilmasina-iliskin-3-supheli-gozaltinda-1076778716.html

Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltında

Kayseri'de Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltında

Kayseri'de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T09:53+0300

2023-10-27T09:53+0300

2023-10-27T09:53+0300

türkiye

atatürk

mustafa kemal atatürk

lise

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Kayseri’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yakılması sosyal medyada tepkiye neden oldu.Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiğinin tespit edildiği belirtildi.Olaya karışan kişilerin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerle ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı kaydedildi.Öte yandan, paylaşılan görüntünün Kayseri'nin İncesu ilçesinde kayda alındığı, yakalanan A.K, A.N. ve H.E'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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