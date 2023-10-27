https://sputniknews.com.tr/20231027/istanbul-valiligi-buyuk-filistin-mitingi-dolasiyla--trafige-kapanacak-yollari-duyurdu-1076780750.html

İstanbul Valiliği, 'Büyük Filistin Mitingi' dolayısıyla trafiğe kapanacak yolları duyurdu

İstanbul Valiliği, 'Büyük Filistin Mitingi' dolayısıyla trafiğe kapanacak yolları duyurdu

İstanbul Valiliği, AK Parti İl Başkanlığınca yarın Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek 'Büyük Filistin Mitingi' dolayısıyla bazı yolların trafiğe... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T10:57+0300

2023-10-27T10:57+0300

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek miting nedeniyle yarın saat 07.00'den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.Bu kapsamda, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Atatürk Havalimanı B Kapısı önü varyant üstü iki yönlü, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C Kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak.Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yolda da iki yönlü olarak trafik akışı sağlanamayacak.Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri, Millet Bahçesi içerisinde bulunan tüm yollar ile Yeşilköy Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne bağlantı yolu, iki yönlü trafiğe kapalı olacak.Bu yollara alternatif olarak Yeni Havalimanı Caddesi kullanılabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20231027/istanbulda-hafta-sonu-icin-toplu-tasima-karari-1076779409.html

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