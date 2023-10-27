https://sputniknews.com.tr/20231027/istanbulda-hafta-sonu-icin-toplu-tasima-karari-1076779409.html
İstanbul'da hafta sonu için toplu taşıma kararı
İstanbul'da hafta sonu için toplu taşıma kararı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T10:01+0300
2023-10-27T10:01+0300
2023-10-27T10:01+0300
türkiye
ibb
ekrem imamoğlu
toplu taşıma
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İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte" ifadelerini kullandı.Ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, paylaşımında bu işlemin yapılabileceği "https://m.istanbulsenin.istanbul/kisisellestirme" linkine de yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231026/istanbulda-toplu-ulasimda-kredi-kartiyla-odemeyle-ilgili-yeni-karar-1076753503.html
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ibb, ekrem imamoğlu, toplu taşıma
ibb, ekrem imamoğlu, toplu taşıma
İstanbul'da hafta sonu için toplu taşıma kararı
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hafta sonu kentte toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.
İstanbul'da İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz olacak.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte" ifadelerini kullandı.
Ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, paylaşımında bu işlemin yapılabileceği "https://m.istanbulsenin.istanbul/kisisellestirme" linkine de yer verdi.