https://sputniknews.com.tr/20231027/israil-basini-israil-polise-yollari-kapatanlari-vurma-yetkisi-verilecek-1076789470.html
İsrail basını: İsrail, polise yolları kapatanları vurma yetkisi verilecek
İsrail basını: İsrail, polise yolları kapatanları vurma yetkisi verilecek
İsrail hükümetinin Filistin'le yaşanan çatışmalar sırasında yolları kapatan kişilere ateş açılması için polise yetki verme niyetinde olduğu belirtildi. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T13:49+0300
2023-10-27T13:49+0300
2023-10-27T13:49+0300
basın
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
israil savunma bakanı
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İsrail'in resmi yayın organı 'Kan' televizyonu, hükümetin çatışmalar sırasında yolları kapatan protestoculara karşı daha sert önlemler almaya hazırlandığını duyurdu.Savunma Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polise ateş yetkisi verilmesini öngören yasa tasarısı sunduğunu anımsatan Kan, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın yasa tasarısının onay sürecini hızlandırmayı kabul ettiğini söyledi.Kan, tasarının yasalaşması halinde polislerin protestoculara ateş açmak için yalnızca amirlerinden onay almasının yeterli olacağının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231027/abd-basini-abdde-yasayan-yaklasik-10-bin-kisi-israil-ordusunda-seferberlige-katildi-1076787825.html
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basın, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, israil savunma bakanı
basın, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, israil savunma bakanı
İsrail basını: İsrail, polise yolları kapatanları vurma yetkisi verilecek
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İsrail hükümetinin Filistin'le yaşanan çatışmalar sırasında yolları kapatan kişilere ateş açılması için polise yetki verme niyetinde olduğu belirtildi.
İsrail'in resmi yayın organı 'Kan' televizyonu, hükümetin çatışmalar sırasında yolları kapatan protestoculara karşı daha sert önlemler almaya hazırlandığını duyurdu.
Savunma Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polise ateş yetkisi verilmesini öngören yasa tasarısı sunduğunu anımsatan Kan, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın yasa tasarısının onay sürecini hızlandırmayı kabul ettiğini söyledi.
Kan, tasarının yasalaşması halinde polislerin protestoculara ateş açmak için yalnızca amirlerinden onay almasının yeterli olacağının altını çizdi.