https://sputniknews.com.tr/20231027/israil-basini-israil-polise-yollari-kapatanlari-vurma-yetkisi-verilecek-1076789470.html

İsrail basını: İsrail, polise yolları kapatanları vurma yetkisi verilecek

İsrail basını: İsrail, polise yolları kapatanları vurma yetkisi verilecek

İsrail hükümetinin Filistin'le yaşanan çatışmalar sırasında yolları kapatan kişilere ateş açılması için polise yetki verme niyetinde olduğu belirtildi. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T13:49+0300

2023-10-27T13:49+0300

2023-10-27T13:49+0300

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israil savunma bakanlığı

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israil savunma bakanı

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İsrail'in resmi yayın organı 'Kan' televizyonu, hükümetin çatışmalar sırasında yolları kapatan protestoculara karşı daha sert önlemler almaya hazırlandığını duyurdu.Savunma Bakanı Itamar Ben-Gvir'in polise ateş yetkisi verilmesini öngören yasa tasarısı sunduğunu anımsatan Kan, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın yasa tasarısının onay sürecini hızlandırmayı kabul ettiğini söyledi.Kan, tasarının yasalaşması halinde polislerin protestoculara ateş açmak için yalnızca amirlerinden onay almasının yeterli olacağının altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231027/abd-basini-abdde-yasayan-yaklasik-10-bin-kisi-israil-ordusunda-seferberlige-katildi-1076787825.html

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