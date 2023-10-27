https://sputniknews.com.tr/20231027/abd-basini-abdde-yasayan-yaklasik-10-bin-kisi-israil-ordusunda-seferberlige-katildi-1076787825.html

ABD basını: ABD'de yaşayan yaklaşık 10 bin kişi İsrail ordusunda seferberliğe katıldı

ABD basını: ABD'de yaşayan yaklaşık 10 bin kişi İsrail ordusunda seferberliğe katıldı

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların tırmanması sonrasının ardından başlayan kara harekatı hazırlıkları kapsamında ABD'de ikamet eden yaklaşık 10 bin... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T13:15+0300

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Washington Post gazetesine konuşan İsrailli bir diplomatın verdiği bilgiye göre ABD'de yaşayan yaklaşık 10 bin kişi, seferberlik celp kağıdını aldıktan sonra İsrail ordusunda göreve başladı.Diplomatik kaynak, seferberliğe İsrail'le bağlantılı kişilerin yanı sıra ABD'de öğrenim gören ve çalışan kişilerin de dahil edildiğini bildirdi.İsrail-Filistin çatışması 21. gününe girerken düzenlenen saldırılarda bin 400 İsrailli, 7 bin 28 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, kara harekatının "şartlar uygun olduğunda" başlayacağını söylerken Hamas yetkilisi ise İsrail'in kara harekatının yaklaştığını ve bunun da tehlikeli bir aşamaya sürüklendiğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231027/israil-sartlari-isaret-etti-kara-harekati-baslayacak-dedi-hamastan-tehlikeli-asama-uyarisi-1076776536.html

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batı basını, abd, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, filistin, israil-filistin sorunu