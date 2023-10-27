https://sputniknews.com.tr/20231027/icisleri-bakani-yerlikaya-muz-yuklu-konteynerde-yapilan-aramada-610-kilogram-kokain-ele-gecirildi-1076779882.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Muz yüklü konteynerde yapılan aramada 610 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Muz yüklü konteynerde yapılan aramada 610 kilogram kokain ele geçirildi

Mersin Limanı’nda muz yüklü konteynerde yapılan aramada, 610 kilogram kokain ele geçirildi. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T10:23+0300

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türkiye

içişleri bakanlığı

kokain

uyuşturucu

ali yerlikaya

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Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından deniz yoluyla Mersin Limanı'na uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 6 ay boyunca fiziki ve teknik takip yapan ekipler, Ekvator’dan Panama bandıralı gemiyle Mersin Limanı’na getirilen muz yüklü konteynerlerde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Gemi üzerinde risk analizi çalışması yapan ekipler, riskli konteynerleri gemiden indirerek 'x-ray' taramasından geçirdi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından konteyner arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeği 'Anka'nın da dahil edildiği aramada, 33 muz kutusu içinde 530 paket halinde 610 kilogram kokain ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231027/aydinda-kyk-yurdunda-asansorun-dusmesi-sonucu-ogrencinin-olumuyle-ilgili-ilk-gozalti-1076781145.html

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içişleri bakanlığı, kokain, uyuşturucu, ali yerlikaya