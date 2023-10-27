https://sputniknews.com.tr/20231027/icisleri-bakani-yerlikaya-muz-yuklu-konteynerde-yapilan-aramada-610-kilogram-kokain-ele-gecirildi-1076779882.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Muz yüklü konteynerde yapılan aramada 610 kilogram kokain ele geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Muz yüklü konteynerde yapılan aramada 610 kilogram kokain ele geçirildi
Mersin Limanı’nda muz yüklü konteynerde yapılan aramada, 610 kilogram kokain ele geçirildi. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T10:23+0300
2023-10-27T10:23+0300
2023-10-27T11:39+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
kokain
uyuşturucu
ali yerlikaya
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Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından deniz yoluyla Mersin Limanı'na uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 6 ay boyunca fiziki ve teknik takip yapan ekipler, Ekvator’dan Panama bandıralı gemiyle Mersin Limanı’na getirilen muz yüklü konteynerlerde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Gemi üzerinde risk analizi çalışması yapan ekipler, riskli konteynerleri gemiden indirerek 'x-ray' taramasından geçirdi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından konteyner arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeği 'Anka'nın da dahil edildiği aramada, 33 muz kutusu içinde 530 paket halinde 610 kilogram kokain ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231027/aydinda-kyk-yurdunda-asansorun-dusmesi-sonucu-ogrencinin-olumuyle-ilgili-ilk-gozalti-1076781145.html
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içişleri bakanlığı, kokain, uyuşturucu, ali yerlikaya
içişleri bakanlığı, kokain, uyuşturucu, ali yerlikaya
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Muz yüklü konteynerde yapılan aramada 610 kilogram kokain ele geçirildi
10:23 27.10.2023 (güncellendi: 11:39 27.10.2023) Abone ol
Mersin Limanı’nda muz yüklü konteynerde yapılan aramada, 610 kilogram kokain ele geçirildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından deniz yoluyla Mersin Limanı'na uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda 6 ay boyunca fiziki ve teknik takip yapan ekipler, Ekvator’dan Panama bandıralı gemiyle Mersin Limanı’na getirilen muz yüklü konteynerlerde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti.
Gemi üzerinde risk analizi çalışması yapan ekipler, riskli konteynerleri gemiden indirerek 'x-ray' taramasından geçirdi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından konteyner arama hangarına alındı.
Narkotik dedektör köpeği 'Anka'nın da dahil edildiği aramada, 33 muz kutusu içinde 530 paket halinde 610 kilogram kokain ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.