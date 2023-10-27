https://sputniknews.com.tr/20231027/esenyurtta-emlakciya-satirli-saldiri-1076792950.html

Esenyurt'ta emlakçıya satırlı saldırı

Esenyurt'ta emlakçıya satırlı saldırı

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, üst katını bekara kiralayan emlakçıya satırla saldırdı. Başından yaralanan emlakçının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kaçan... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T15:24+0300

2023-10-27T15:24+0300

2023-10-27T15:24+0300

türkiye

emlakçı

kiracı

ev sahibi

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İddiaya göre sokak üzerindeki sitede çalışan emlakçı, ev sahiplerinden birini arayarak kiracılarını evden çıkarmalarını ve yüksek miktara ücret verecek başka kişilere kiralamalarını istedi. Olayla ilgili sinirlenen kiracı, emlakçının ofisine gittikten sonra ikili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma büyürken eline satır alan şahıs, emlakçıya saldırmaya başladı. Taraflar arasında kavga sürerken çevredeki site sakinleri ikiliye güçlükle müdahale etti. Kavgada iki taraf da yaralanırken yaşanan o dehşet anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20231027/kiracisinin-parmagini-isirarak-kiran-ev-sahibi-gozaltinda-1076774979.html

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emlakçı, kiracı, ev sahibi