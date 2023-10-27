https://sputniknews.com.tr/20231027/esenyurtta-emlakciya-satirli-saldiri-1076792950.html
Esenyurt'ta emlakçıya satırlı saldırı
Esenyurt'ta emlakçıya satırlı saldırı
İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, üst katını bekara kiralayan emlakçıya satırla saldırdı. Başından yaralanan emlakçının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kaçan... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T15:24+0300
2023-10-27T15:24+0300
2023-10-27T15:24+0300
türkiye
emlakçı
kiracı
ev sahibi
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İddiaya göre sokak üzerindeki sitede çalışan emlakçı, ev sahiplerinden birini arayarak kiracılarını evden çıkarmalarını ve yüksek miktara ücret verecek başka kişilere kiralamalarını istedi. Olayla ilgili sinirlenen kiracı, emlakçının ofisine gittikten sonra ikili arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma büyürken eline satır alan şahıs, emlakçıya saldırmaya başladı. Taraflar arasında kavga sürerken çevredeki site sakinleri ikiliye güçlükle müdahale etti. Kavgada iki taraf da yaralanırken yaşanan o dehşet anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20231027/kiracisinin-parmagini-isirarak-kiran-ev-sahibi-gozaltinda-1076774979.html
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emlakçı, kiracı, ev sahibi
emlakçı, kiracı, ev sahibi
Esenyurt'ta emlakçıya satırlı saldırı
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İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, üst katını bekara kiralayan emlakçıya satırla saldırdı. Başından yaralanan emlakçının hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
İddiaya göre sokak üzerindeki sitede çalışan emlakçı, ev sahiplerinden birini arayarak kiracılarını evden çıkarmalarını ve yüksek miktara ücret verecek başka kişilere kiralamalarını istedi.
Olayla ilgili sinirlenen kiracı, emlakçının ofisine gittikten sonra ikili arasında tartışma çıktı.
Bir süre sonra tartışma büyürken eline satır alan şahıs, emlakçıya saldırmaya başladı. Taraflar arasında kavga sürerken çevredeki site sakinleri ikiliye güçlükle müdahale etti.
Kavgada iki taraf da yaralanırken yaşanan o dehşet anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.