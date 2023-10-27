https://sputniknews.com.tr/20231027/kiracisinin-parmagini-isirarak-kiran-ev-sahibi-gozaltinda-1076774979.html
Kiracısının parmağını ısırarak kıran ev sahibi gözaltında
Kiracısının parmağını ısırarak kıran ev sahibi gözaltında
Bursa'nın İnegöl ilçesinde zam yüzünden tartıştığı kiracısının parmağını ısırarak kıran ev sahibi gözaltına alındı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T06:30+0300
2023-10-27T06:30+0300
2023-10-27T06:30+0300
türkiye
kiracı
ev sahibi
tartışma
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Kiracı Selamettin K. (63) ile ev sahibi Ahmet Ö. (56) arasında zam tartışması yaşandı. Bin 800 lira kira ücretine zam yapmak isteyen ev sahibi ile kiracısı arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada ev sahibi, kiracısını darp edip parmağını ısırarak yaraladı.Yaralanan kiracı, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde ısırılma sonucu parmağında kırık ve doku zedelenmesi oluşan kiracı, tedavinin ardından ev sahibinden şikayetçi oldu.Ev sahibi Ahmet Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20231004/kiraci-evimi-bosalt-dedigi-icin-ev-sahibini-kursunladi-1076010832.html
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kiracı, ev sahibi , tartışma
kiracı, ev sahibi , tartışma
Kiracısının parmağını ısırarak kıran ev sahibi gözaltında
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde zam yüzünden tartıştığı kiracısının parmağını ısırarak kıran ev sahibi gözaltına alındı.
Kiracı Selamettin K. (63) ile ev sahibi Ahmet Ö. (56) arasında zam tartışması yaşandı. Bin 800 lira kira ücretine zam yapmak isteyen ev sahibi ile kiracısı arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada ev sahibi, kiracısını darp edip parmağını ısırarak yaraladı.
Yaralanan kiracı, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde ısırılma sonucu parmağında kırık ve doku zedelenmesi oluşan kiracı, tedavinin ardından ev sahibinden şikayetçi oldu.
Ev sahibi Ahmet Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.