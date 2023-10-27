https://sputniknews.com.tr/20231027/kiracisinin-parmagini-isirarak-kiran-ev-sahibi-gozaltinda-1076774979.html

Kiracısının parmağını ısırarak kıran ev sahibi gözaltında

Kiracısının parmağını ısırarak kıran ev sahibi gözaltında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde zam yüzünden tartıştığı kiracısının parmağını ısırarak kıran ev sahibi gözaltına alındı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T06:30+0300

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türkiye

kiracı

ev sahibi

tartışma

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Kiracı Selamettin K. (63) ile ev sahibi Ahmet Ö. (56) arasında zam tartışması yaşandı. Bin 800 lira kira ücretine zam yapmak isteyen ev sahibi ile kiracısı arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada ev sahibi, kiracısını darp edip parmağını ısırarak yaraladı.Yaralanan kiracı, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde ısırılma sonucu parmağında kırık ve doku zedelenmesi oluşan kiracı, tedavinin ardından ev sahibinden şikayetçi oldu.Ev sahibi Ahmet Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20231004/kiraci-evimi-bosalt-dedigi-icin-ev-sahibini-kursunladi-1076010832.html

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kiracı, ev sahibi , tartışma