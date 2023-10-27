https://sputniknews.com.tr/20231027/duma-baskani-volodin-abd-kubaya-onlarca-yildir-uyguladigi-ambargoyu-telafi-etmek-zorunda-kalacak-1076799772.html

Duma Başkanı Volodin: ABD, Küba’ya onlarca yıldır uyguladığı ambargoyu telafi etmek zorunda kalacak

Duma Başkanı Volodin: ABD, Küba’ya onlarca yıldır uyguladığı ambargoyu telafi etmek zorunda kalacak

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’nin, onlarca yıldır devam eden ambargonun Küba’yı uğrattığı zararı telafi etmek... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T19:03+0300

2023-10-27T19:03+0300

2023-10-27T19:03+0300

dünya

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rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

duma

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

rus parlamentosunun alt kanadı duma

vyaçeslav volodin

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Duma, 24 Ekim Salı günü oy birliğiyle kabul ettiği karar taslağında, “ABD yönetiminin Küba Cumhuriyeti’ne yönelik organize ettiği ve Küba halkı üzerinde çok yönlü baskı yöntemi haline gelen ekonomik, ticari ve mali ambargoya derhal ve tamamen son verilmesi” çağrısında bulundu.Duma Başkanı Volodin, “Dünya çok kutuplu olmalı. ABD’nin Küba’ya uyguladığı yaptırımlar iyi bir şeye yol açmayacak. ABD yine de bunun zararını telafi etmek zorunda kalacak. Bu çok büyük bir para. Küba Dışişleri Bakanlığı’nın değerlendirmesine göre 159 milyar dolar” ifadesini kullandı.Volodin, geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, Küba’ya uygulanan yaptırımları otuzuncu kez görüştüğünü anımsatarak ambargonun kaldırılmasını destekleyen ülke sayısının yıldan yıla arttığını kaydetti. Duma Başkanı, “Karşı çıkan sadece iki ülke kaldı, ABD ve İsrail” dedi.

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