https://sputniknews.com.tr/20231027/duma-baskani-volodin-abd-kubaya-onlarca-yildir-uyguladigi-ambargoyu-telafi-etmek-zorunda-kalacak-1076799772.html
Duma Başkanı Volodin: ABD, Küba’ya onlarca yıldır uyguladığı ambargoyu telafi etmek zorunda kalacak
Duma Başkanı Volodin: ABD, Küba’ya onlarca yıldır uyguladığı ambargoyu telafi etmek zorunda kalacak
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’nin, onlarca yıldır devam eden ambargonun Küba’yı uğrattığı zararı telafi etmek... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T19:03+0300
2023-10-27T19:03+0300
2023-10-27T19:03+0300
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rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin
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rusya parlamentosunun alt kanadı duma
rus parlamentosunun alt kanadı duma
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Duma, 24 Ekim Salı günü oy birliğiyle kabul ettiği karar taslağında, “ABD yönetiminin Küba Cumhuriyeti’ne yönelik organize ettiği ve Küba halkı üzerinde çok yönlü baskı yöntemi haline gelen ekonomik, ticari ve mali ambargoya derhal ve tamamen son verilmesi” çağrısında bulundu.Duma Başkanı Volodin, “Dünya çok kutuplu olmalı. ABD’nin Küba’ya uyguladığı yaptırımlar iyi bir şeye yol açmayacak. ABD yine de bunun zararını telafi etmek zorunda kalacak. Bu çok büyük bir para. Küba Dışişleri Bakanlığı’nın değerlendirmesine göre 159 milyar dolar” ifadesini kullandı.Volodin, geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, Küba’ya uygulanan yaptırımları otuzuncu kez görüştüğünü anımsatarak ambargonun kaldırılmasını destekleyen ülke sayısının yıldan yıla arttığını kaydetti. Duma Başkanı, “Karşı çıkan sadece iki ülke kaldı, ABD ve İsrail” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230625/venezuella-ve-nikaraguadan-rusyaya-destek-1072831102.html
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rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rus parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, küba, abd, abd, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar
rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rus parlamentosunun alt kanadı duma, vyaçeslav volodin, küba, abd, abd, yaptırımlar, ekonomik yaptırımlar
Duma Başkanı Volodin: ABD, Küba’ya onlarca yıldır uyguladığı ambargoyu telafi etmek zorunda kalacak
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’nin, onlarca yıldır devam eden ambargonun Küba’yı uğrattığı zararı telafi etmek zorunda kalacağını belirtti.
Duma, 24 Ekim Salı günü oy birliğiyle kabul ettiği karar taslağında, “ABD yönetiminin Küba Cumhuriyeti’ne yönelik organize ettiği ve Küba halkı üzerinde çok yönlü baskı yöntemi haline gelen ekonomik, ticari ve mali ambargoya derhal ve tamamen son verilmesi” çağrısında bulundu.
Duma Başkanı Volodin, “Dünya çok kutuplu olmalı. ABD’nin Küba’ya uyguladığı yaptırımlar iyi bir şeye yol açmayacak. ABD yine de bunun zararını telafi etmek zorunda kalacak. Bu çok büyük bir para. Küba Dışişleri Bakanlığı’nın değerlendirmesine göre 159 milyar dolar” ifadesini kullandı.
Volodin, geçen yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, Küba’ya uygulanan yaptırımları otuzuncu kez görüştüğünü anımsatarak ambargonun kaldırılmasını destekleyen ülke sayısının yıldan yıla arttığını kaydetti. Duma Başkanı, “Karşı çıkan sadece iki ülke kaldı, ABD ve İsrail” dedi.