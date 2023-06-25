https://sputniknews.com.tr/20230625/venezuella-ve-nikaraguadan-rusyaya-destek-1072831102.html

Venezüella, Küba ve Nikaragua'dan Rusya'ya destek

Venezüella, Küba ve Nikaragua'dan Rusya'ya destek

Venezüella, Küba ve Nikaragua, Wagner grubunun silahlı isyanını kınayarak, Rus hükümetini desteklediklerini açıkladı. 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T06:32+0300

2023-06-25T06:32+0300

2023-06-25T07:04+0300

dünya

venezüella

nikaragua

wagner grubu

rusya

vladimir putin

nicolas maduro

rusya son dakika

küba

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Venezüella Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dayanışma içerisinde olunduğu belirtilerek, Wagner grubunun silahlı isyanı kınandı. Uluslararası hukukun ihlali ve her türlü şiddet eyleminin reddedildiği vurgulanan açıklamada, anayasaya aykırı şekilde herhangi bir yönetim değişikliği ve silahlı ayaklanmanın Rusya'nın barış ve istikrarına zarar vereceği belirtildi. Açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Vladimir Putin'e desteği ifade edilerek, demokrasiye yönelik saldırı karşısında Rus halkıyla dayanışma içinde olunduğu belirtildi. Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega da Rusya Devlet Başkanı Putin'e desteğini ve dayanışmasını kaydederek, Wagner grubunun eylemlerine tepki gösterdi.Küba lideri Müguel Diaz- Canel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Küba halkı ve hükümetinin Putin'le dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

venezüella

nikaragua

rusya

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