Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, cumartesi günü yapılacak Büyük Filistin Mitingi için açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım

© Sputnik / Kerimcan Malaz marmaray © Sputnik / Kerimcan Malaz

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28 Ekim Cumartesi günü yapılacak "Büyük Filistin Mitingi" nedeniyle Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seferlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Ankara’da Başkentray ve İzmir’de de İZBAN banliyö tren seferleri de bu tarihte ücretsiz hizmet verecek.