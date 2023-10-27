Bahis siteleri yapay zeka ile CZN Burak'ın videosunu hazırladı: 'Beni kullanıyorlar'

“Mahkemeye kaç kere başvurduk, sonuç alamıyoruz. IP adreslerini devamlı değiştiriyorlar. Geçen gün birisi ‘Reklamını gördüm, kumar oynadım’ dedi. Beni o kadar mağdur ediyorlar ki... Videomu, fotoğrafımı kullanıyorlar. Kumar ve bahis sitelerinin örgütü beni ağına düşürmüş ve hiçbir şey yapamıyorum. Kim olduklarını bilmiyorum. Başıma bela oldular ve durmuyorlar. Hayatımda bırakın kumar oynamayı, okeyi bile bilmem. Örgüt kurmuşlar ve yapay zekâ kullanarak internet kullanıcılarını avlıyorlar.”