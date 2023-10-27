https://sputniknews.com.tr/20231027/bahis-siteleri-yapay-zeka-ile-czn-burakin-videosunu-hazirladi-beni-kullaniyorlar-1076778567.html
Bahis siteleri yapay zeka ile CZN Burak'ın videosunu hazırladı: 'Beni kullanıyorlar'
Bahis siteleri yapay zeka ile CZN Burak'ın videosunu hazırladı: 'Beni kullanıyorlar'
CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir’in başı bahis siteleriyle derde girdi. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T09:38+0300
2023-10-27T09:38+0300
2023-10-27T09:38+0300
yaşam
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Bir bahis sitesi, Özdemir’in Kudüs ziyaretinden videolarından bir kolaj hazırladı. Ayrıca yapay zekâ sayesinde fenomeni konuşturarak internet kullanıcılarını kumara yönlendirdi.Hürriyet'te yer alan habere göre, Özdemir, konuyu mahkemeye taşıdığını ama sonuçsuz kaldığını belirtti:
https://sputniknews.com.tr/20230721/czn-burakin-babasi-deprem-bolgesindeki-yardimlari-reklam-icin-yapti-icinden-gelerek-degil-1073810448.html
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czn burak, kumar, online kumar
czn burak, kumar, online kumar
Bahis siteleri yapay zeka ile CZN Burak'ın videosunu hazırladı: 'Beni kullanıyorlar'
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CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir’in başı bahis siteleriyle derde girdi.
Bir bahis sitesi, Özdemir’in Kudüs ziyaretinden videolarından bir kolaj hazırladı. Ayrıca yapay zekâ sayesinde fenomeni konuşturarak internet kullanıcılarını kumara yönlendirdi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Özdemir, konuyu mahkemeye taşıdığını ama sonuçsuz kaldığını belirtti:
“Mahkemeye kaç kere başvurduk, sonuç alamıyoruz. IP adreslerini devamlı değiştiriyorlar. Geçen gün birisi ‘Reklamını gördüm, kumar oynadım’ dedi. Beni o kadar mağdur ediyorlar ki... Videomu, fotoğrafımı kullanıyorlar. Kumar ve bahis sitelerinin örgütü beni ağına düşürmüş ve hiçbir şey yapamıyorum. Kim olduklarını bilmiyorum. Başıma bela oldular ve durmuyorlar. Hayatımda bırakın kumar oynamayı, okeyi bile bilmem. Örgüt kurmuşlar ve yapay zekâ kullanarak internet kullanıcılarını avlıyorlar.”